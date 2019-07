Donebach. (lm) "Milchautomat beim Felsbauer. Frisch - direkt - schmeckt - Fertig!" Das große Schild am Ortseingang von Donebach sticht ins Auge - ebenso wie die ungewöhnliche, aber ansprechende Hof-Deko bei Ralf und Nicole Fertig: Da gibt es etwa Hinweispfeiler mit der Aufschrift "Zum Kuhblick" mit Liegestühlen Richtung Stall, "Zum Kälberblick" mit Streichelmöglichkeit und "Zum Rastplatz" neben eben jenem neuen Milchautomaten, der im Beisein zahlreicher Gäste seiner Bestimmung übergeben wurde.

Viele Ehrengästen hatten sich eingefunden, um Ralf und Nicole Fertig zu ihrer bemerkenswerten Neuinvestition zu beglückwünschen.

Auch MdB Alois Gerig und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zeigten sich angetan vom neuen Milchautomaten von Ralf Fertig in Donebach. Foto: Liane Merkle

Ralf Fertig ist stolz auf seinen überaus modernen Milchviehhof und überzeugter Landwirt - auch bezüglich der Tierhaltung. Denn wenn es seinen Kühen gut gehe, dann habe die Milch eine hervorragende Qualität - und dann gehe es auch ihm gut. Dass diese hervorragende Milch möglichst unverfälscht an den Verbraucher gelangt, also direkt vermarktet werden kann, dafür scheint ihm sein Milchautomat die beste Lösung - denn: So könne man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit frische Milch holen. Ein-Liter-Milchflaschen für einen Euro stehen neben dem Automaten parat, außerdem ist eine verständliche Anleitung ausgehängt.

Allerdings machte Ralf Fertig seine Gäste darauf aufmerksam, dass seine Kühe und die Milch zwar regelmäßig untersucht werden, doch handle es sich um sogenannte Rohmilch - also von der Kuh über Melkroboter in den Tank und von dort in den Automaten. Nach Aussage des Veterinärdienstes sollte die Milch vor dem Verzehr abgekocht werden.

Ob die anwesenden Ehrengäste diesen Rat beherzigen, ist fraglich, denn sie sind alle auf dem Land aufgewachsen, wo es früher üblich war, die Milch noch mit dem Milchkännle beim Bauern ohne Melkroboter und Kühltank abzuholen und auch gleich - manchmal noch kuhwarm - zu trinken.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger strahlte ebenso glücklich über dieses neue Angebot der 24-Stunden-Frischmilch in seiner Gemeinde wie Ortsvorsteher Herbert Scharmann und beglückwünschte Familie Fertig zu dem idealen Standort des Milchautomaten aufgrund des hohen Durchgangsverkehrs. Außerdem lobte er deren Mut, so offen zu zeigen, wie gut ehrliche Landwirtschaft im Mudauer Odenwald funktioniert.

Wie hervorragend der Betrieb des "Felsbauers" Fertig, der gleichzeitig Werbung für die Region sei, zur transparenten Milchproduktion geeignet sei, bestätigte auch Bundestagsabgeordneter Alois Gerig als Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin. Nirgends in Deutschland seien die Standards der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion so hoch wie in Baden-Württemberg, wo auch das meiste für Insektenschutz und Bio-Diversität verwirklicht werde. Und Reiner Kistner betonte als Vertreter der Volksbank und als begeisterter Frischmilchtrinker vor allen die Win-Win-Situation für die Familie Fertig und die Verbrauer.