So sah es in Mudau um das Jahr 1905/06 herum aus. Die Aufnahme von Karl Weiß zeigt einen Blick auf das Rathaus. Auf der linken Straßenseite stehen die Gasthäuser „Krone“ und „Engel“. Strom gab es in der Gemeinde damals keinen. Foto: Archiv Karl Weiß

Von Hans Slama

Mudau. Die Elektrizität hat unser Leben in den letzten 150 Jahren komplett verändert und ist nicht mehr wegzudenken. Für uns ist es unvorstellbar, dass weltweit 1,4 Milliarden Menschen keinen Zugang dazu haben. Die praktische Anwendung der Elektrizität setzte zu Beginn der Neuzeit um 1650 ein.

In den düsteren und gefährlichen Großstädten gab es bis um 1880 nur wenige Gaslaternen, die oft nur stundenweise brannten. Ab dieser Zeit schwappte mit der Erfindung der Glühbirne eine neue Technologie über den Atlantik, die unser Leben radikal veränderte.

Eine neue Technologie erzeugt immer Bedenken und Ängste, auch bei uns. Bei den Gebrüdern Eirich aus Hardheim war es nicht der Fall. Sie waren die Pioniere in unserem Raum. Schon 1904 vollzogen sie den revolutionären Schritt, die Werkräume der Fabrik und die Wohnhäuser mit elektrischem Licht zu erhellen – das in einer Zeit, als in vielen Großstädten noch "tiefe Nacht" herrschte.

Die Begeisterung war so groß, dass bereits 1907 in Abstimmung mit dem Bürgermeisteramt von der Maschinenfabrik Eirich ein privates Elektrizitätswerk für die Stromversorgung von ganz Hardheim eingerichtet wurde. So gab es schon 1908 eine elektrische Straßenbeleuchtung und 1918 Strom in allen Haushalten. In Mosbach sprachen sich konservative Kreise lautstark gegen die Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung aus, 1899 kam diese und 1900 wurde ein E-Werk gegründet.

Wie war das Leben vor dem elektrischen Licht? Im Mittelalter waren die Häuser des Nachts spärlich mit Öl oder schwach leuchtenden Fackeln aus Schaffett beleuchtet. Der Kienspan, ein harzhaltiges Holz und wohl die älteste Beleuchtung, hat sich im Odenwald bis vor 100 Jahren erhalten. Da es bei uns keine oder nur ganz wenige Nadelbäume gab, wurde der einen Meter lange Span mit Öl, Harz oder Fett getränkt, sodass er mehr Licht gab. Um 1800 war in den meisten Dörfern das "Kieöfele" der einzige Lichtspender. Es war eine kleine Nische in der Wand, in der Späne verbrannt wurden. Die rußende, spärliche Lichtquelle machte die Menschen krank.

Durch das heimliche Schlagen von Fackelholz wurden große Waldungen im Odenwald verwüstet, "wo das Holz so selten zu werden anfängt, wie auf dem flachen Lande", klagte damals ein Forstgehilfe. Das unerlaubte Fackelholzschlagen war für den Odenwälder die billigste Methode, zu Licht zu kommen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam die 1875 erfundene Petroleumlampe zu uns.

Als in Mosbach Anfang des 20. Jahrhunderts ein Kohlekraftwerk gebaut wurde, brach ein neues Zeitalter an. Das Bezirksamt Buchen wollte 1912 alle Gemeinden mit Energie versorgen. Nur Schloßau und Langenelz waren sehr interessiert. Doch die Sache verzögerte sich und es kam der Erste Weltkrieg. Bei uns schweigen die Akten bis 1920, dann kam es zur staatlichen Lenkung der "Versorgung von Unterbaden mit elektrischer Energie". Die Gemeinden mussten Kredite aufnehmen und waren darüber nicht erfreut. Die Installationsarbeiten in den Häusern wurden begonnen.

In der Gemeinde Mudau ging vor 100 Jahren, am 10. Februar 1922, als letzter Ortsteil Reisenbach ans Netz. Zuvor waren es 1921 Mudau, Langenelz, Rumpfen, Steinbach, Mörschenhardt, Ober- und Unterscheidental sowie 1922 Donebach und Ernsttal, Waldauerbach, Schloßau und Reisenbach ohne Reisenbacher Grund. Im Reisenbacher Grund war man noch bis 1956/57 auf Petroleumlampen angewiesen.

Wie die Menschen bei uns auf die "Sternstunde der Technik" reagiert haben, ist überliefert, sie forderten 1899: "Die Odenwälder Mann für Mann wollen eine Eisenbahn. Und dass es hell sei, früh und spät – das Licht der Elektrizität." Der Bahnanschluss in Mudau kam schon 1905. In Mudau sang der Gesangverein bei der "Feier des Tages" 1921 und es ist überliefert: "Am Abend erregt das für mich neue elektrische Licht meine Bewunderung. Es brannte zwar auch nicht heller als die Petroleumlampe, aber, dass man es zu jeder Zeit an- und ausschalten konnte, war doch eine feine Sache."

Schon im November 1924 pries das Badenwerk "Heizsonne, Haubenbügeleisen, Wasserkocher und Fußwärmer" an.

Mit der Elektrizität kamen die Maschinen in die Werkstätten und die Landwirtschaft. Von der Maschinenfabrik Eirich wird berichtet, dass in den Werkräumen im Allgemeinen bei Tageslicht gearbeitet wurde, was in den Sommermonaten kein Problem war. In den Wintermonaten und an trüben Tagen gab es Probleme. Man setzte daher Petroleumlampen ein, welche jedoch nur ein kärgliches Licht lieferten. 1904 setzte man vier Bogenlampen ein, die die präzisen technischen Arbeitsvorgänge jener Zeit beträchtlich erleichterten. Jede dieser Lampen ersetzte 280 Petroleumlampen.