Mudau. (lm) Seit vier Jahren ist die Odenwaldgemeinde Mudau sein neues Zuhause, in dem er sich auch sehr wohl fühlt. Dennoch ist Herbert Helmstätter, der am heutigen Montag seinen 90. Geburtstag feiert, ein echter Sohn der Elztal-Gemeinde Muckental und er vermisst sein Heimatdorf sehr. Hier wurde er am 21. März 1932 geboren, wuchs zusammen mit zwei Geschwistern auf und besuchte die Schule, bevor er in der elterlichen Landwirtschaft mitarbeitete.

Herbert Helmstätter arbeitete darüber hinaus als Mauerer bei der örtlichen Firma Mackmull und ab 1972 bis zur Rente bei der Bundeswehr als Kasernenwärter. Er liebte sein landwirtschaftliches Anwesen, das er zusammen mit Ehefrau Gertrud aufgebaut hatte. Seit dem 13. Oktober 1956 ist er mit der gebürtigen Oberdielbacherin verheiratet.

Naturverbundenheit und Tierliebe zeichnen den Jubilar aus. Ein Gehege mit 70 Dam- und Rothirschen war sein ganzer Stolz, 50 Jahre lang züchtete er Dobermänner und erzielte mit ihnen viele Preise. Außerdem war der Jubilar ein begeisterter Schütze. Beim Aufbau der Trienzer Schützen war er von Anfang an dabei, er wird als Gründungsmitglied des SV Muckental geführt und war auch Mitglied im Hundeverein Robern.

Doch 2012 musste das Paar sein Zuhause, den wunderschönen Aussiedlerhof mit Hirschgehege, Dobermannzucht und Hühnern verlassen, kam über Donebach nach Mudau, wo es seit rund vier Jahren im altersgerecht renovierten Krone-Areal sehr zentral wohnt und sich hier wohlfühlt. Im letzten Jahr konnten die beiden das Fest der eisernen Hochzeit in ihrem großen Freundeskreis aus der alten und der neuen Heimat feiern und genießen. Und ähnlich schön gestalten sie auch die Feier zum 90. Geburtstag von Herbert Helmstätter. Die RNZ schließt sich den Glückwünschen zum heutigen Jubeltag an.