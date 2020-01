Mudau. (joc) Ein Großaufgebot von Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen versammelte sich am Dienstag in der Theodor-Schöllig-Straße in Mudau. Grund dafür war, dass eine besorgte Anwohnerin am Vorabend gegen 23 Uhr zwei Schüsse gehört haben wollte. Am nächsten Morgen habe sie dann ihren Nachbarn nicht mehr gesehen, der zu dieser Zeit doch normalerweise mit dem Hund Gassi geht. Sie kombinierte diese beiden Ereignisse, befürchtete das Schlimmste und alarmierte umgehend die Polizei.

Und die rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Auf mehrfaches Klingeln der Polizei machte sich der dort lebende Mann nicht bemerkbar. Im Haus war alles ruhig. Die Ermittler erkundigten sich in den benachbarten Krankenhäusern, ob der Mann vielleicht dort eingeliefert worden ist. Aber auch dort Fehlanzeige!

Daraufhin sah man sich gefordert, sofort einzugreifen. Die zwischenzeitlich ebenfalls vor Ort eingetroffene Feuerwehr leitete gegen 15.30 Uhr eine Notöffnung ein und verschaffte sich über ein Fenster Zugang in die Wohnung. Dort war allerdings niemand.

Kurze Zeit später gab es dann aber glücklicherweise Entwarnung. Der Mann traf unversehrt an seinem Haus ein. Er hatte an diesem Tag lediglich einen Ausflug ins Hessische unternommen. Nach Stationen in Wiesbaden und Aschaffenburg kam er wieder nach Hause zurück, wunderte sich über das Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei vor seinem Haus und schaute ein wenig skeptisch auf sein demoliertes Fenster.

Erleichtert zogen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schließlich wieder ab. Es war zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Keiner hat Schaden genommen – außer natürlich dem besagten Fenster.