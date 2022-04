Mudau/Köln. (RNZ) Seit Ostersonntag wird bei RTL wieder gehangelt, geschwungen und gesprungen. Es heißt zum zweiten Mal "Ninja Warrior Germany Allstars – Das Duell der Besten". Die 160 legendärsten und bekanntesten Athleten und Athletinnen aus den vergangenen "Ninja Warrior Germany Shows" treten in einem Doppelparcours gegeneinander an. Einer von ihnen ist der Mudauer Bastian Hauk.

Mit aktuell 36 Jahren und drei absolvierten Shows gehört er zu den erfahreneren Athleten und weiß, wie es sich anfühlt, auf dem größten "Spielplatz" des Landes zu performen. "Buzzern ist einfach der Wahnsinn – dafür bin ich hier", beschreibt er das Gefühl, einen Parcours mit dem Drücken des Zielknopfes erfolgreich beendet zu haben.

Hauk, der seine Freizeit am liebsten in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins Buchen und an den Felsen des Odenwaldes verbringt, konnte auch dank der Unterstützung seiner Frau die letzten Monate für intensive Vorbereitungen nutzen. So war er neben seinem täglichen Training regelmäßig in größeren Ninja-Hallen in Süddeutschland und auch bei zwei nationalen Wettkämpfen am Start. Der Weg zu seiner Arbeit in die Fachklinik Schloß Waldleiningen wurde genauso wie sämtliche Spielplätze in der Region zur Vorbereitung genutzt.

"Wer am schnellsten ist, gewinnt", lautet das Motto bei "Ninja Warrior Germany Allstars". Nur die Duellsieger und Siegerinnen kommen eine Runde weiter. Die besten acht dürfen in den vier finalen Duellen an den "Power Tower". "Mein großes Ziel ist es, den ,Power Tower‘ zu erklimmen", sagt Hauk.

Endlich wieder dabei sind Publikum sowie Familie und Freunde der Athleten und Athletinnen. Gedreht wurde natürlich immer in Übereinstimmung mit den geltenden Corona-Verordungen zum Aufzeichnungszeitpunkt.

"Ich habe mich riesig auf die Leute und die Stimmung in der Halle gefreut." Auf seine Frau und seine beiden Kinder musste er vor Ort verzichten – dafür durfte ein Freund in der Messe Köln mitfiebern.

Info: Ob er seine vielfältigen Fertigkeiten im Parcours und vor den Kameras abrufen kann, kann man am Sonntag, 24. April, ab 20.15 Uhr auf RTL verfolgen.