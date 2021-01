Langenelz. (jasch) Führte Langeweile im Lockdown dazu, dass Familie Schölch-Heck ein Iglu baute? Könnte man meinen, angesichts eines landesweit brachliegenden Gesellschaftsleben. Doch es war ein lang gehegter Traum von Otto Heck, den er sich in diesem Winter erfüllte. "Im Geiste jung geblieben", sagte Ehefrau Renate zu der Aktion.

Der Nachbar schob mit dem Traktor so viel Schnee zusammen, damit Otto Heck sein Iglu bauen konnte. Den Corona-Schutzmaßnahmen entsprechend, hatte er dann nur einen Helfer beim Bauen an seiner Seite: seinen Neffen Uwe Müller. "Drei Tage haben sie daran gearbeitet", erklärte Renate Schölch-Heck. Sie drückten den Schnee in Eimer und setzten eine Portion nach der anderen aufeinander. Das Dach war das Schwierigste – schließlich sollte es in letzter Sekunde nicht zusammenstürzen. Zuvor zeichnete sich Otto Heck genau auf, wie viele Reihen er brauchen würde.

Der außergewöhnliche und aufwendige Bau direkt an der Wanderbahn begeistert Nachbarn und Vorbeilaufende. "Das ist ganz schön groß", meinte der eine oder andere zur Familie. Tatsächlich ist das Iglu so groß, dass Otto Heck, der ca. 1,80 Meter groß ist, darin stehen kann.

Gern hätte man mit den Nachbarn einen Glühwein im Iglu getrunken, aber das fiel wegen des Lockdowns aus. "Jetzt sind wir gespannt, wie lange es stehen bleiben wird, denn es ist ja schon wieder wärmer geworden." Es bleibt zu hoffen, dass die Familie noch so lange wie möglich Freude an ihrem Iglu haben wird. Der Glühwein mit Freunden muss aber wahrscheinlich auf nächsten Winter verschoben werden.