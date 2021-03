Mudau. (rüb) "Mutig hin und traurig heim", so lautete früher in Fußballkreisen ein geflügeltes Wort, wenn eine Auswärtsfahrt nach "Mudi" anstand, zu den heimstarken Kickern des TSV. Als Abwandlung davon hat der Autor Sören Strahlsund seinen Mudau-Krimi "Mutig hin und blutig heim" genannt. Hinter dem Pseudonym Strahlsund verbirgt sich ein Hobbyautor aus Mudau. Im Mittelpunkt der fiktiven Handlung steht die aus der Odenwaldgemeinde stammende Polizistin Isabell Ludebühl, die in den USA Karriere gemacht hat. Da sie dort aber ins Visier eines Serienmörders geraten ist, kehrt sie zurück nach Deutschland. Dort, im eigentlich beschaulichen Mudau, kommt sie aber nicht zur Ruhe, denn es ereignet sich ein Mord nach dem anderen ... Das klingt nicht nur dick aufgetragen und schwer glaubwürdig, das ist es auch. Der regional verbundene Leser darf sich dafür über viele bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten freuen, die dem Autor als Handlungskulisse dienen – von den früheren Donebacher Sendemasten bis zur "Seitzenbuche". Wer nun aber ein kurzweiliges Krimivergnügen mit hohem heimatkundlichem Wiedererkennungswert erwartet, der muss gewarnt sein: Kaum ein Satz ist frei von Rechtschreib- und Grammatikfehlern, was den Lesefluss ungemein stört. Die Freude über den ersten Mudau-Krimi wird deshalb doch stark getrübt.

Info: Sören Strahlsund: "Mutig hin und blutig heim." Books on Demand, 80 Seiten, 5,49 Euro, als E-Book 3,49 Euro.