Mudau. (ub) Auf dem Klingelschild fehlt sie noch: Lavinia. Die anderen vier Mitglieder der Familie Bako aber stehen drauf: Cindy, Robert, Leela und Nayla. Aber Lavinia ist auch erst seit sieben Wochen auf der Welt. Das Licht derselben, oder besser das Wasser, erblickte sie quasi hinter dem Klingelschild. Denn Lavinia wurde in der heimischen Badewanne geboren. "Die erste Hausgeburt in Mudau seit 18 Jahren", freute sich Ortsvorsteher Walter Thier und gratulierte der Familie persönlich.

Für Mutter Cindy und Vater Robert war es jedoch nicht die erste Hausgeburt. Schon Nayla, die mittlere Tochter, kam so zur Welt. "2016 lebten wir in Hettigenbeuern, aber schon damals hat uns Ute Krippner zur Seite gestanden." Die Hebamme aus Bad Mergentheim war auch bei der dritten Bako-Tochter die gute, versierte und vertrauensvolle Geburtshelferin. "Und die einzige in unserer Nähe." Cindy Bako würde sich wünschen, dass mit mehr Hebammen für Hausgeburtshilfe Frauen mehr Entscheidungsmöglichkeiten geboten wären. Sie will jedoch natürlich niemandem die außerklinische Geburt einreden.

Ihre eigene Entscheidung pro Hausgeburt hatte sie schon beim ersten Kind gefällt, aber nicht umgesetzt. "Wir lebten im Allgäu in einem Weiler auf mehr als 800 Metern Höhe", erzählt Robert Bako, "wenn wir dann doch in die Klinik gemusst hätten und das bei Schnee, das war mir dann doch ein bisschen zu gewagt." Leela kam 2011 in einem Geburtshaus zur Welt, und danach wusste Vater Bako, wozu seine Frau in der Lage ist. Gemeinsam entschied man sich für den etwas anderen Weg ins Leben, der bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts in allen Teilen der Welt die vorherrschende Geburtsform war. "In unserer Region gebären nur ein bis zwei Prozent daheim", hat Cindy Bako herausgefunden.

Wer die beiden befragt, was für diese ursprüngliche Form des Gebärens spricht, wird mit Worten wie "selbstbestimmt, natürlich, artgerecht" konfrontiert. "Die Frauen sollten sich mehr zutrauen, ihrem Bauchgefühl folgen", ist die 35-jährige Mutter überzeugt und denkt, dass Intuition, Instinkt und Impulsivität sich positiv auf das Geburtsereignis, ja, auf den weiteren gemeinsamen Lebensweg auswirken. Sie wünscht sich, dass auch die Außenwelt mit mehr Vertrauen solche individuellen Entscheidungen begleiten würde, statt die Risiken zu betonen. Die gäbe es natürlich, ist Robert Bako kein realitätsferner Träumer, "eine Verlegung in eine Klinik ist nicht auszuschließen". Weshalb die Bakos – trotz der Nichtinanspruchnahme – für den Erhalt der Gynäkologie an beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken sind. Denn, so die Neu-Mudauerin, "mit längeren Wegen wächst auch die Angst, und das verunsichert."

Grund zur Verunsicherung hätte Cindy Bako gehabt: Die kleine Lavinia hatte sich extra viel Zeit gelassen und war zwei Wochen über dem errechneten Geburtstermin. Da hat Cindy Bako mit einem Hausmittel ein wenig nachgeholfen. "Sonst wäre ich zwangsläufig im Krankenhaus gelandet." Als es soweit war, ging es dafür umso schneller als bei ihren Schwestern. "Nach vier Stunden war sie da." Und fügt sich nun mit großer Selbstverständlichkeit in den Familienalltag ein, was unter anderem bedeutet, dass sie – wie ihre großen Schwestern einst und noch – bei ihren Eltern schlafen darf. Aber Überbehütung findet im Hause Bako nicht statt. "Jede hat Aufgaben, die wir ihnen zutrauen."

"Ich wollte immer drei Kinder, weil ich ohne Geschwister aufgewachsen bin", hatte die Verwaltungsfachangestellte feste Vorstellungen von Familie. Beider Haltung zum Leben – selbstbestimmt, vertrauensvoll, intuitiv – hat auch die Wege der Töchter ins Leben bereitet, begleitet deren Wege durchs Leben, jedenfalls so lange, bis diese selbst entscheiden können. Dass Eltern sich für den Weg der häuslichen Geburt leichter entscheiden können, mit Hebammen, die dafür weniger hohe finanzielle Risiken eingehen müssten, das wäre ihr Wunsch.