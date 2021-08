Mudau-Schloßau. (lra) Im Sommer wurden die vermessungstechnischen Grundlagen für die gesamte Bundesrepublik in einer außergewöhnlichen Aktion erneuert. 15 Landesvermessungsämter und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) nahmen mit 35 Messtrupps im gesamten Bundesgebiet teil. Die Auszubildenden des Landratsamtes informierten sich vor Ort.

Der Auftrag war, eine vollständige Überprüfung der "geodätischen Grundnetzpunkte" in Lage und Höhe durchzuführen und die neuen Angaben mittels Satellitenmessverfahren auf den Millimeter genau zu bestimmen. Zwei der deutschlandweit insgesamt 250 Punkte liegen im Neckar-Odenwald-Kreis, einer in Schloßau, der andere in Mosbach.

"Die geodätischen Grundnetzpunkte realisieren und sichern den integrierten Raumbezug, das heißt, sie bilden die Grundlage für die exakte Positionsermittlung nach Lage und Höhe mit dem Satellitenmessverfahren (GNSS = englisch für global navigation satellite system). Dabei stellen sie die Verbindung zum physikalischen Höhenbezugssystem, der Höhenangabe über Normal-Null, dar," erläuterten der Leiter des Fachdienstes Vermessung, Herbert Frisch, sowie der Leiter des hessischen Messtrupps, Klaus Kunkel, den Vermessungstechniker-Azubis des Landratsamtes am Grundnetzpunkt 6420.234 in Schloßau. Denn bisher konnten die Lage- und Höhenangaben nur in getrennten Bezugssystemen nachgewiesen werden.

Die GNSS-Messkampagne zur Aktualisierung des erstmals im Jahr 2008 geschaffenen hochgenauen Grundlagennetzes steht damit in der Tradition der ersten landesweiten Vermessungen im frühen 19. Jahrhundert. "Für die Abbildung der Erde in ein ebenes Koordinatensystem wurde damals das Soldner-Koordinatensystem verwendet. Da man größere Entfernungen nicht mit ausreichender Genauigkeit messen konnte, wurde die Bestimmung der Koordinaten der Festpunkte über die sogenannte Triangulation (Dreiecksmessung) durchgeführt. Ein zentraler Punkt bildete dabei der Turm auf dem Katzenbuckel, der 1821 fertiggestellt und für diesen Zweck sowohl für die badische, die württembergische und hessische Landesvermessung verwendet wurde," informierte Frisch.

Zur Höhenbestimmung waren aufwändige Nivellements erforderlich, die von den festgelegten Höhenbezugspunkten ausgingen. In Baden war dies für die Landesaufnahme in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Boden des Straßburger Münsters, dessen Höhe mit 48,584 badischen Ruten angehalten wurde und sich auf das Mittelmeer bezog. Seit 1879 wurde deutschlandweit einheitlich der Amsterdamer Pegel als Höhenbezugsfläche eingeführt und mit "Normal-Null" bezeichnet.

Bei der Satellitenmessung beziehen sich die Positionsangaben nach Lage und Höhe einheitlich auf ein geozentrisch (im Erdmittelpunkt) festgelegtes Koordinatensystem. "Durch die Nutzung der Korrekturdaten von insgesamt 17 in Baden-Württemberg fest installierten und vernetzten Satellitenstationen mit Zentrale in Karlsruhe liefert das Verfahren exakte Positionen in Lage und Höhe, ohne dass örtliche Festpunkte in den bisherigen Bezugssystemen erforderlich sind", hob Thomas Hornung, Ausbildungsleiter beim Fachdienst Vermessung, den wirtschaftlichen Vorteil beim Einsatz der Satellitenmessung hervor.

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, wurden bei der GNSS-Messkampagne – 200 Jahre nach den trigonometrischen Messungen auf dem Katzenbuckel – die beiden Grundnetzpunkte im Neckar-Odenwald-Kreis zweimal 24 Stunden lang zeitgleich mit anderen Grundnetzpunkten beobachtet und dabei die Satellitennavigationssysteme des amerikanischen GPS, des russischen Glonas und des europäischen Galileo genutzt. Die Ergebnisse dienen nicht nur den klassischen Vermessungsaufgaben und dem Liegenschaftskataster, sondern sind auch Grundlage für vielfältige weitere Aufgaben, z.B. in den Bereichen Klimawandel, Hochwasserschutz, Geodynamik und Oberflächendeformation; und auch die präzise Fahrzeugnavigation für das Precision-Farming oder autonomes Fahren baut darauf auf. Für die Auszubildenden des Landratsamtes war es eine einmalige Gelegenheit, den enormen Wandel der Vermessungsmethoden kennenzulernen.