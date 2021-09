Mudau. (pm) Der Odenwald läuft auch in diesem Jahr. Am 3. Oktober wird die 17. Auflage des beliebten Laufs über die Bühne gehen. Der Halbmarathon mit 21,1 Kilometern startet, wie alle anderen Läufe auch, im Mudauer Odenwaldstadion, führt durch den Ortskern und den Wellerpfad ins Quellgebiet des Mudbachs und von dort in das Waldgebiet des Mudauer und Schloßauer Neuhofs. Vorbei an der Marienkapelle biegt die Streckenführung oberhalb von Schloßau auf die Gemeindeverbindungsstraße nach Mörschenhardt ab, um im Höhenweg das Dach des Laufevents zu erreichen.

Zurück geht es über das Hochplateau der ehemaligen Sendeanlage von Donebach, vorbei am Golfplatz zum Tiefpunkt im Gewann "Buch" und von dort über Buchweg, Dr.-Humpert-Straße und Langenelzer Straße zurück zum Ziel im Odenwaldstadion.

Die Strecke mit zehn Kilometern ist eine abgespeckte Version des Halbmarathons. Auf dieser Strecke werden auch die Walker ihren Part absolvieren.

Eine eigene Streckenführung weist der Fünf-Kilometer-Lauf auf, der durch die "Siedlung" in Richtung Steinbach und in die Waldgewanne "Streckselt" und "Buch" führt. Von dort geht es über den Römerweg zurück ins Odenwaldstadion.

Die Startzeiten der einzelnen Läufe am 3. Oktober: 9.25 Uhr: Halbmarathon; 9:27 Uhr: Bambinilauf (600 Meter) im Odenwaldstadion; 9.40 Uhr: Zehn-Kilometer-Walking; 9.50 Uhr: Fünf-Kilometer-Lauf; 9.55 Uhr: Zehn-Kilometer-Lauf.

Die Anmeldung kann ausschließlich unter www.odenwaelderherbstlauf.de vorgenommen werden. Nachmeldungen am Lauftag sind wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht möglich.