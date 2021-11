Mudau. (tra) Der "Elfte im Elfen" gehört für Fastnachter zu den wichtigsten "Feiertagen" des Jahres: Die Fastnachtsvereine begrüßen die Kampagne und freuen sich schon auf die Zeit, in der sich eine Fastnachtsveranstaltung an die andere reiht. Der Wunsch nach Fastnachtsspaß ist sogar noch größer als sonst, da die Kampagne im letzten Jahr bekanntlich gar nicht stattfand.

Aktuell steigt jedoch leider auch die Zahl der Corona-Fälle wieder stark an. Wie gehen die Narren damit um?

Wir haben bei Florian Stuhl von der "Karnevalsgesellschaft Mudauer Wassersucher" nachgefragt.

Die neue Kampagne haben die "Mudemer Wassersucher" durchgeplant: Nach der Fastnachtseröffnung warten die Weihnachtsfeier, die Winterwanderung, das Ordensfest, die Prunksitzung, der Schmutzige Donnerstag, der "Speißeles-Sonndach", der Umzug und die Verbrennung der Faschenacht auf die Narren. "Im Grunde genommen planen wir alle Veranstaltungen. Wir müssen aber die aktuellen Bestimmungen abwarten und schauen, wie wir die Veranstaltungen durchführen können", so Florian Stuhl.

Die "KaGeMuWa" wird das Fastnachtsprogramm Corona-konform gestalten, indem die Veranstaltungen grundsätzlich im 2G-Modell geplant werden. "Jedoch müssen wir uns dann natürlich an die zum Zeitpunkt der Veranstaltungen geltenden Auflagen halten", sagt Stuhl. "Aus unserer Sicht ist das 2G-Modell eine sinnvolle Regelung für Saalveranstaltungen", meint er.

Um organisatorisch bestmöglich vorbereitet zu sein, haben die "Wassersucher" die Odenwaldhalle gleich für mehrere Termine geblockt, um so eventuell die Prunksitzungen auf mehrere Wochenenden verteilen zu können.

Manche Fastnachtsgesellschaften haben ihre Umzüge bereits abgesagt, andere sind sich noch unsicher. Inwiefern am Rosenmontag ein Umzug durch Mudau stattfinden wird und wie das Corona-Konzept aussieht, kann auch die "KaGeMuWa" derzeit noch nicht sagen.

Befürchten die "Wassersucher", dass die Kampagne wegen der Pandemie erneut ausfallen könnte? "Ausfallen wird eine Kampagne in Mudau nie!", unterstreicht Stuhl. "Die ,KaGeMuWa‘ wird immer eine Lösung finden, das Brauchtum der Mudauer Faschenaacht weiterleben zu lassen, auch in schwierigen Situationen. Im Notfall werden wir wieder auf Online-Veranstaltungen zurückgreifen. Oder wir lassen uns was Neues einfallen."

Dass 2021 keine Straßen- und Saalfastnacht stattfinden konnte, hat die Aktiven der "KaGeMuWa" natürlich betrübt: "Das Bedauern war groß, da die Vorfreude auf die jährlichen Veranstaltungen immer riesig ist", berichtet Stuhl. "Durch diverse Online-Veranstaltungen ist es den Aktiven jedoch gelungen, den Mudauer Narren trotzdem karnevalistische Stimmung ins Wohnzimmer zu zaubern." So konnte die Karnevalsgesellschaft bei ihrer "Faschenachts-Freunde-Party – Zwei Vereine ein Event", die sie mit dem Musikverein Mudau online streamte, über 200 eingeloggte Haushalte notieren. "Wir gehen von rund 650 bis 700 Zuschauern aus. Somit konnten wir das Beste aus der ausgefallenen Kampagne herausholen."