Mudau. (pol/mün) Ein 20 Jahre alter Fahrer einer Kawasaki kam am Samstag von der Fahrbahn ab. In einer abschüssigen Linkskurve bei Ernsttal geriet er in den Straßengraben und prallte gegen eine Verdolung. Er überschlug sich und blieb an einem Leitpfosten liegen, berichtet die Polizei.

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 20-Jährige war Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die auf der Landesstraße unterwegs war.