Mudau. (lm) Der Sachstandsbericht von Jochen Kolb und Manfred Wiener zur Flurneuordnung in Scheidental, die sich nach rund zehn Jahren ihrem Ende zuneigt, eröffnete die Sitzung des Gemeinderats unter Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Manfred Wiener erläuterte alle geförderten Wegausbauten wie Zum Weiler, Schulzenweg, Sonnenhügel und Schulweg sowie die Abflachung des Reisenbächle, die Entfernung der Verrohrung der Elz bei der Elzquelle und die Neuvermessung.

Insgesamt hat man bisher über drei Millionen Euro ausgegeben, davon rund 30.000 Euro als Beiträge Dritter, 357.000 Euro kamen vom Regierungspräsidium Karlsruhe, die Eigenmittel betragen 635.000 Euro, die Zuschüsse zwei Millionen. Es fehle, so Wiener, noch der Ausbau des Brunnenwegs, der 2019/20 durchgeführt wird. Als Restmaßnahmen der Teilnehmergemeinschaft stehen noch Maßnahmen in Höhe von 620.000 Euro aus. Auf Wunsch der Teilnehmer und der Gemeinde sieht der Wege- und Gewässerplan noch Platzgestaltungen, Sanierung von Feldkreuzen und Bildstöcken und den Ausbau des Brunnenwegs vor.

Als neue Maßnahmen nannte Wiener noch die Gemeindeverbindungsstraße nach Mudau mit einem möglichen Zuschuss von 234.000 Euro und Eigenmitteln von rund 66.000 Euro, außerdem die Elzbrücke in Unterscheidental per 50/50- Finanzierung, noch einige Feldwege und ein paar kleinere Maßnahmen bei einer Gesamtkostenerhöhung von rund 480.000 Euro (Zuschüsse: 300.000 Euro) und Verlängerung der Maßnahme bis Mitte 2022.

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis und wird im November entscheiden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt übertrug man die Bildung eines Gutachterausschusses auf die Stadt Mosbach. Nach dem Willen des Gemeinderates soll in etwa drei Jahren evaluiert werden, insbesondere die Kostenverteilung mit einem angedachten Anteil von 11.000 Euro für Mudau. Für die Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen sind unabhängige Gutachterausschüsse zu bilden. Neben der Erstellung von Verkehrswertgutachten haben diese eine Kaufpreissammlung zu führen und daraus Daten, die zur Wertermittlung erforderlich sind, abzuleiten.

In Mörschenhardt gibt es innerhalb der ausgewiesenen Flächen in der Ernsttaler Straße eine Mischbaufläche, die von der Gemeinde als Fläche für Bauinteressenten ins Auge gefasst wurde. Bürgermeister Rippberger: "Die Fläche ist in Gemeindebesitz, und so könnten hier drei neue Bauplätze entstehen." Im Gegenzug könne man auf eine Erschließung der Fläche im "Berzelacker" verzichten. Der Gemeinderat stimmte diesem Konzept für die Bauflächen im Bereich der "Brunnenwiesen" nach Erläuterungen von Hauptamtsleiter Herbert Knapp zu. Erschließungsarbeiten werden erst ausgeführt, wenn die Flächen bebaut werden.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um eine Änderung des Bebauungsplanes "Bahnhofumfeld II - Langengarten". Der Gemeinderat gab seine Zustimmung zum Änderungsentwurf des Bebauungsplans mit einer Mischbaufläche statt der bisherigen Sonderbaufläche für Lebensmitteleinzelhandel.

Für das Grundstück liegt eine Bauvoranfrage für zwei Wohnhäuser und einen Kfz-Betrieb vor, jedoch sind noch die Ergebnisse eines Schallgutachtens erforderlich.

Weiter gab das Gremium seine Zustimmung zur Errichtung einer Kindertagesbetreuung für fünf U3-Kinder durch Bettina Müller als Zusatzangebot im Erdgeschoss der ehemaligen "Krone" (Hauptstraße 32). Bettina Müller - Mitglied im Tageselternverein beim Landratsamt - stellte ihr "Bettys Babynest" vor, welches sie führen möchte. Die Gemeinde unterstützt dies finanziell.

Da sich der im Bauhof seit vier Jahren eingesetzte Kompaktschlepper nicht bewährt hat, beschloss man einen Austausch gegen einen neuen John Deere 2036R vorzunehmen. Der neue Schlepper, den Christoph Müller vorstellte, soll über die Firma Schwarz aus Sinsheim-Reihen mittels Leasingvertrag über eine Laufzeit von 60 Monaten zum monatlichen Betrag von 588,15 Euro beschafft werden.

Mit Zustimmung des Mudauer Ortschaftsrates gab der Gemeinderat seine Zustimmung für eine Genehmigung zur dauerhaften Aufforstung einer Fläche von ca. 39 Ar im Umfeld des Hochbehälters "Stallenbirken". Es soll ein Mischwald begründet werden, es lagen keine Versagungsgründe im Sinne des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes vor.

Abschließend stellte Ayleen Czichy als stellvertretende Hauptamtsleiterin Bauanträge vor. Unter anderem wurde der Umstellung der Firma Aurora von Zwei- auf Dreischichtbetrieb zugestimmt, falls das Landratsamt feststellt, dass die Lärmwerte eingehalten werden. Weiter plant Aurora ein Versuchslabor zu erstellen. Ebenfalls bauwillig ist die Firma LeuBe, die expandiert und eine Leichtbauhalle vor dem Winter aufstellen will, bevor der Bebauungsplan geändert werden kann.