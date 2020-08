Die Arbeiter der ausführenden Firma Konrad Bau haben ganze Arbeit geleistet: Die Erschließungsarbeiten im ersten Bauabschnitt am „Rumpfener Buckel“ sowie die Erstellung des Kreisverkehrs verliefen zügig und problemlos. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Coronabedingt trafen sich die Mitglieder des Mudauer Gemeinderats in der Odenwaldhalle zu einer öffentlichen Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger.

Erfreulich war gleich der zweite Tagesordnungspunkt, bei dem es um die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt am "Rumpfener Buckel" ging. Wie Dr. Rippberger mitteilte, gestalteten sich die Erschließungsarbeiten im ersten Bauabschnitt inklusive der Kreisverkehrsanlage durch die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen zügig und problemlos.

Da es von Bauwilligen immer mehr Nachfragen bezüglich der Preise und des möglichen Erwerbszeitraums gegeben hatte, hatte sich das Gremium im Zuge der Haushaltsberatungen und Haushaltsaufstellung mit dem anschließenden zweiten Bauabschnitt in diesem Baugebiet beschäftigt. Nun vergab der Gemeinderat nach weiteren Erläuterungen des Diplom-Ingenieurs Oswald Gehringer vom Adelsheimer Ingenieurbüro Sack und Partner den Anschlussauftrag zu den Erschließungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt an die Firma Konrad Bau zum Angebotspreis von 838.583 Euro.

Die Netze BW aus Tauberbischofsheim erhielt den Auftrag, das Baugebiet "Rumpfener Buckel" im zweiten Bauabschnitt mit der Straßenbeleuchtung zum Angebotspreis von 11.250 Euro auszustatten. Gleichzeitig wurde Diplom-Ingenieur Wolfgang Niemesch aus Mudau mit der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination im Rahmen dieser Arbeiten zum Angebotspreis von 2088 Euro beauftragt.

Im Haushalt 2020 stehen für den Straßenbau 485.000 Euro, für den Kanalbau 431.000 Euro, für die Straßenbeleuchtung 14.000 Euro und für die Wasserversorgung 63.000 Euro zur Verfügung. In den Kosten sind bereits die Anschaffung und Verlegung einer zukünftigen Glasfaserversorgung des gesamten Baugebietes beinhaltet.

Vergaben gab es auch beim nächsten Tagesordnungspunkt. Nach dem Erwerb eines Anwesens in der Schloßauer Straße in Mudau wurde deutlich, dass aufgrund der schlechten Bausubstanz eine Herrichtung der rückwärtigen Scheune für eine Unterbringung von Asylbewerbern nicht geeignet ist. Daher soll das Gebäude abgerissen werden. Der Gemeinderat vergab nun die Abbrucharbeiten der Scheune an die Firma Rainer Müller aus Großeichholzheim zum Preis von 11.885 Euro.

Wie Christoph Müller vom gemeindlichen Bauamt mitteilte, seien für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. "Die Abbruchkosten werden durch das Sanierungsprogramm ,Vorstadt/Amorbacher Straße‘ gefördert, wodurch die Finanzierung gesichert ist."

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stellte der Gemeinderat die Kosten für die Nachrüstung der Exzenterschneckenpumpe inklusive aller Nebenarbeiten im Pumpwerk in Schloßau mit 45.742 Euro fest. Dank dieser Nachrüstung konnten 2019 bereits rund 17.000 Euro an Stromkosten eingespart werden.

Gespart wurde auch bei den Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule in Mudau zur Grundschule. Nachdem der Startschuss gefallen und die Gemeindeverwaltung ausgezogen war, konnten inzwischen die weiteren Investitionen abgeschlossen werden. Somit konnte das Gemeindegremium die Kosten innerhalb des Finanzierungsrahmens mit 84.671 Euro feststellen, wobei rund 7700 Euro der geschätzten Kosten eingespart wurden.

Nach anfänglichen Problemen im Rahmen der Abgrenzungssatzung im Ortsteil Mörschenhardt konnte Bürgermeister Dr. Rippberger nun feststellen, dass gegen eine bereits vorliegende Bauvoranfrage keine grundsätzlichen Einwände mehr bestehen. Aus diesem Grund nahm man die Ergebnisse der Offenlegung durch Hauptamtsleiter Herbert Knapp zur Kenntnis und beschloss, u. a. die Änderung der Abgrenzungssatzung für Mörschenhardt einschließlich des grünordnerischen Beitrags und der artenschutzrechtlichen Prüfung.

Im Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Mudau soll in Mörschenhardt im Anschluss an bestehende Bauflächen eine Mischbaufläche ausgewiesen werden.

Gleiches gilt für den Ortsteil Schloßau am Kirchenweg. Nach Vorbereitung entsprechender verwaltungstechnischer Vorschriften erklärt die Gemeinde Mudau das Einvernehmen zu einem vorliegenden Bauantrag zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garagen.

Gleiches gilt auch für die Änderung der Abgrenzungssatzung im Ortsteil Steinbach. Im Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mudau wird hier im Anschluss an bestehende Bauflächen hinter der Martinskapelle eine Mischbaufläche ausgewiesen. Für diese Fläche liegt bereits eine Bauvoranfrage vor, die die Gemeinde bisher wegen der Lage im Außenbereich ablehnen musste.

Darüber hinaus beschloss der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans "Bahnhofsumfeld II/Langengarten" in Mudau. Nachdem das Gremium ein Lärmgutachten zur Kenntnis genommen hatte, erteilte es das Einvernehmen für eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Kfz-Betriebes mit Wohnhäusern.

Außerdem ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister zur Aufnahme eines Tilgungsdarlehens für den Gemeindehaushalt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem KfW-Programm "IKK – Investitionskredit Kommunen" in Höhe von 900.000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Praktikantin Johanna Grünewald stellte abschließend noch die anstehenden Bauanträge vor.