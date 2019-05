Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Angespannt fieberten die 16 Jugendgruppen, die im Dekanat Mosbach-Buchen bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ mitmachen, gestern ihren Aufgaben entgegen. Um 17.07 Uhr war es so weit. An verschiedenen Orten im Dekanat empfingen die Gruppen ihre Aufgabenbeschreibungen für die nächsten drei Tage.

Die Aufträge wurden nach dem Lösen eines "Exit-Games"-Spiels überreicht: In der Mitte lag ein Koffer mit einem Zahlenschloss. Die Zahlenkombination erhielten die Gruppen durch das Lösen von Aufgaben. Ein Rätsel lautete: "Stoppi hat zehn schwarze und zehn weiße Socken. Wie oft muss er im Dunklen maximal in seinen Schrank greifen, um ein gleiches Paar zu finden?" Um an die zweite Zahl zu kommen, mussten die Gruppen einen Gipsklotz freihämmern. Für die dritte Zahl erhielt jede Gruppe Briefumschläge. In diesen befanden sich Texte mit der Zahl. Die letzte Aufgabe war, dass die Teilnehmenden Bilder von "Stoppi" zählen mussten. Das Ergebnis ergab die letzte Ziffer für das Schloss. Neben den Gruppen, die im Vorfeld ihre Aufgaben kannten, ließen sich zehn überraschen und versuchen nun spontan ihre Projekte umzusetzen. Dabei hoffen sie auf Hilfe aus der Bevölkerung. Durch Interesse, aber auch durch Sach- und Geldspenden. Natürlich freuen sich die Teilnehmenden auch über Kuchenspenden.

> In Hettigenbeuern werden die Grillhütte der Gemeinde sowie der Wasserlauf des Kinderspielplatzes erneuert. Die beiden Orte werden mit einem neuen Vogellehrpfad verbunden. Um sich diesem Projekt zu stellen, haben sich die Jugendfeuerwehr und die Ministranten aus Buchen zusammengeschlossen.

> Die Ministranten aus Heidersbach unterstützen die "Aktion Hoffnung". Dazu bemalen sie zwei Kleidercontainer, starten am Samstag eine Kleidersammlung und nähen Taschen. "Aktion Hoffnung" unterstützt durch Kleidersammlungen soziale Projekte.

> Die Jugend aus Hardheim und Höpfingen hat ihr Projekt auf dem Friedhof in Hardheim. Dort gestalten sie eine Troststation, setzen eine Natursteinmauer und pflastern einen Stern.

> Die Pflege der Bildstöcke und das Erstellen eines Naturdenkmals in Glashofen hat die Landjugend Glashofen übernommen. Sie werden mähen, Moos entfernen und das Umfeld verschönern.

> Im Schönstattzentrum Waldstetten wird die Schönstattjugend einen neuen Grill- und Spielplatz bauen. Das Gelände bekommt einen neuen Eingangsbereich, und der Garten wird auf Vordermann gebracht.

> In Walldürn wird das grüne Klassenzimmer des Kinder- und Jugendheims erneuert und modernisiert. Es werden die Gartenwege ausgebessert und die Gartenhütte erneuert. Dieser Aufgabe werden sich die Ministranten aus Walldürn zusammen mit Jugendlichen des Kinder- und Jugendheims St. Kilian annehmen.

> Die Jugend der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach wird zu den einzelnen Grundrechten unseres Grundgesetzes anlässlich seines 70-jährigen Bestehens Skulpturen und Kunstwerke gestalten. Am Sonntag werden sie abschließend ein Begegnungsfest im Pfarrheim in Seckach organisieren und dort ihre Kunstwerke ausstellen.

> In Wald von Elztal-Auerbach legt die Auerbacher Jugend Hand an und errichtet einen Naturlehrpfad sowie ein Feuchtbiotop und stellt den Dolinenpfad wieder her. Am Waldkindergarten wird ein Barfußpfad errichtet und Schilder werden für die Waldwege aufgestellt.

> Im Gemeindezentrum in Neckarelz werden die Pfadfinder (DPSG) aus Diedesheim das Jugendcafé erneuern sowie das Treppenhaus verschönern.

> Die Pfadfinder (DPSG) aus der Mosbacher Waldstadt werden mit dem VfB Waldstadt in der Waldstadt einen Trimm-Dich-Pfad mit sechs Stationen und Beschilderung anlegen.

> Im Bildungshaus in Neckarelz werden die Ministranten der Seelsorgeeinheit MOSE Hand anlegen und das Außengelände erneuern. Dazu werden sie die Grillhütte reparieren und eine neue Feuer- und Grillstelle gestalten. Schließlich wird ein neues Kräuterbeet angelegt.

> Die Pfadfinder (DPSG) aus Mosbach werden im ehemaligen Landesgartenschaugelände aktiv und gestalten einen Platz für Jugendliche. Dazu erstellen sie Sitzgelegenheiten und überlegen sich, was Jugendliche sonst noch brauchen.

> Auch die Gemeinschaftsschule aus Obrigheim beteiligt sich an der 72-Stunden-Aktion und wird das Jugendhaus in Obrigheim neu streichen. Dazu werden die Schüler das Außengelände der Schule verschönern, es wird Müll gesammelt und die Schüler backen Kuchen für das Kindergartenfest.

Info: Der Koordinierungskreis hat eine Hotline, Tel. 06281/5624516, eingerichtet, wo Hilfe weitervermittelt wird.