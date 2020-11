Nachdem am Mittwoch Flüssiglatex in die Seckach ausgelaufen war, färbte sich das Wasser leicht weißlich. Foto: 7aktuell

Möckmühl. (ahn/pol) Einen ungewöhnlichen Anblick bot die Seckach am Mittwochmorgen bei Möckmühl: Das ansonsten klare Wasser war weiß getrübt. Doch was war geschehen? Wie die Polizei mitteilte, war bei der Firma Texon weiße Latexfarbe ins Gewässer gelaufen. Die Farbe war eigentlich für einen Tanklastzug bestimmt. Beim Betanken lief der Tankanhänger jedoch über, so dass 50 Liter der weißen Latexfarbe in die Seckach lief.

Die Feuerwehr versucht aktuell, mit einem Großaufgebot die weitere Verbreitung der Farbe einzudämmen.

Während es am Vormittag noch hieß, dass die Verunreinigung unbedenklich sei, teilte die Polizei am Nachmittag mit, dass derzeit noch unklar sei, ob die Substanz einen Schaden für die Umwelt hervorrufen könnte. Die Farbe werde als "schwach wassergefährdend" beschrieben. Da sie jedoch im Wasser der Seckach stark verdünnt ist, kann noch nicht gesagt werden, wie groß die Beeinträchtigung für die Umwelt ist. Um das zu klären, wurde der Fachberater Chemie von der Polizei an der Einsatzstelle hinzugezogen.

Update: Mittwoch, 11. November 2020, 16.30 Uhr