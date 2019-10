Möckmühl. (pol) Ohne Licht und mit beschlagenen Scheiben im Dunkeln Auto zu fahren, ist keine gute Idee. So weit dachte allerdings ein 46 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer am Freitag gegen 22 Uhr in Möckmühl offensichtlich nicht. Denn genau unter solchen Umständen fuhr er vom Bahnhof kommend zur Straße Im Haag.

Dabei war seine Sicht so sehr eingeschränkt, dass er einen geparkten BMW am gegenüberliegenden Straßenrand übersah, aus dem gerade dessen Fahrer ausgestiegen war. Diesen erfasste der Mitsubishi-Fahrer, so dass der BMW-Fahrer auf die Motorhaube seines Autos geschleudert wurde, wobei er sich eine Beinverletzung zuzog. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.