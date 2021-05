"Mix the unmixable": In ihrer aktuellen Kollektion hat Bernadette Balles Hutformen der 20er Jahre aus Stoff genäht. Foto: Schnetz

Von Jana Schnetz

Hardheim. Mit 38 Jahren gab Bernadette Balles ihren Beruf als Kinderkrankenschwester auf, um etwas völlig anderes zu wagen: Sie wurde Modistin. "Ich hatte nur den Gedanken, etwas Handwerkliches und Kreatives zu machen." Zwei Hutmacher, die in einer Fernsehsendung über ihren Beruf sprachen, gaben Balles den entscheidenden Impuls, sich im Hutatelier von Richard Lang in Walldürn im Odenwald für die Ausbildung zur Modistin zu bewerben.

Den Weg dahin beschreibt sie als "schicksalhaft" und "wie eine Metamorphose": Die ursprünglich vorgesehene Auszubildende trat die Stelle nicht an, Richard Lang musste neu besetzen. Seine Wahl fiel direkt auf Bernadette Balles – die ihn zuvor anrief, um abzusagen. Daraus wurde glücklicherweise nichts.

Mit 38 Jahren fing Bernadette Balles nochmal neu an: Die Kinderkrankenschwester wurde Modistin. Foto: Schnetz

Die Hardheimerin schloss ihre Prüfung als beste ab und stellte bereits während ihrer Zeit als Gesellin auf Ausstellungen aus. "Ich habe tage- und nächtelang gearbeitet", erinnert sich Balles. Als die Erfolge größer wurden, machte sie sich selbstständig und baute den oberen Stock ihres Wohnhauses zu einem Atelier und Laden aus. 2006 kaufte sie das ehemalige Bahnhofsgebäude in Hardheim, das sie auch als Hochzeitslocation und Ort für Kulturveranstaltungen vermietet. 2018 kam noch ein Café zum Hutatelier dazu. "Und so wächst das. Die Bereiche haben sich gegenseitig befruchtet", beschreibt Balles.

Durch die lockere Atmosphäre im Café würden Gäste öfters die Gelegenheit nutzen einen Hut aufzuprobieren, obwohl das vorher nie ein Thema für sie war, berichtet Balles. Eine Kundin sei so begeistert gewesen, dass sie auf ihre Hochzeitseinladungen schrieb, alle Gäste mögen mit Hüten erscheinen. Der Anblick der mit Hut bedeckten Gäste in ihrem Garten löste bei Balles Gänsehaut aus: "Mit unterschiedlichen Hüten kann man sich komplett verändern. Es sagt viel aus, wenn man einen Hut trägt. Er macht die Persönlichkeit aus. Das war damals so eine schöne Atmosphäre."

Mit Hutweiter und Dämpfer rückt sie den Rohformen, welche Stumpen genannt werden, zu Leibe. Solche aus Stroh sind rund geflochten, meist aus Palmstroh oder Weizenstroh. Filzhüte werden aus Schafwolle oder Hasenhaar hergestellt. Die Stumpen werden über dem Dämpfer heiß gemacht und über die Holzform gezogen. Erst dann sind sie überhaupt formbar. Das Modellieren, die Feinarbeit am Hut, macht sie von Hand.

Die Modistin ist erfolgreich, weiß aber um die Schwierigkeiten ihres Berufs. Die Rohformen für die späteren Hüte werden kaum noch hergestellt. Auch die verschiedensten Holzformen seien aus zweiter Hand. Ein Hut sei außerdem pflegeaufwändig und erfordere einen Hutkoffer für den Transport.

Der praktische Aspekt stehe heutzutage mehr im Fokus. "Man muss mit der Zeit gehen", findet Balles. In ihrer aktuellen Kollektion hat sie deshalb die Hutformen der 20er Jahre aus Stoff genäht. Die sommerlichen Hüte der aktuellen Kollektion seien wie ein guter Haarschnitt: "Einmal schütteln und es sieht gut aus", sagt Balles, knüllt den Hut demonstrativ zusammen, schüttelt ihn aus und tatsächlich – er behält seine Form.

"Mix the unmixable" heißen diese Hüte und verweisen noch auf ein anderes Markenzeichen, das Upcycling, welches Balles seit zwei Jahren betreibt. Ihre Hüte sind Einzelstücke, besetzt mit liebevoll ausgesuchten Details. Zuletzt mit einem Schnipsel der silbrigen Folie, mit der der Bundestag verhüllt wurde.

Der Hut, so klassisch er auch sein kann, solle ein Alltagsbegleiter sein. Das habe übrigens schon Coco Chanel so gesehen, die die Mode mit schlichter Eleganz revolutionierte. "Da hat sich alles mehr verändert in Richtung Praktikabilität. Das wollte ich auch transportieren", so Balles. Große Hüte oder schlichte Hüte, das sei ein bisschen wie der Unterschied zwischen Haute Couture und Streetware – ein Wagnis zwischen tragbar und ausgeflippt. Deshalb vermisst Balles Ausstellungen auf denen auch die extravaganten Stücke der Modistin ihre Daseinsberechtigung haben.

Die schöpferische Arbeit entwickle sich meist im Laufe des Arbeitsprozesses. Doch sie sei auch schon nachts aufgewacht mit einer konkreten Idee im Kopf. So geschehen mit einer ihrer letzten Kollektionen, in denen Hüte aus verschiedenen Karos in knalligen Farben zusammengesetzt sind. Kurz darauf sah sie ein Foto der Versace-Kollektion mit ganz ähnlich entworfenen Kleidungsstücken.

Eine Kundin sagte einmal zu ihr: "Ich musste erst 60 werden, um mir meinen Traum zu erfüllen, einen Hut zu kaufen." Das schönste Kompliment was sie jedoch erhielt: "Ich habe mich noch nie so schön wie unter diesem Hut gefühlt." Damit Menschen diese Erfahrung immer wieder machen können, gibt es den Beruf der Modistin.