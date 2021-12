Walldürn. (pm) Bereits vor geraumer Zeit hat die Stadt Walldürn mobile Impfteams bei den SLK-Kliniken Heilbronn angefordert. Nun erreichte die Stadtverwaltung die Nachricht, dass noch im Dezember zwei Teams zur Walldürner Bürgerschaft entsendet werden. So gibt es Aktionstage am Montag, 27., und am Mittwoch, 29. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Nibelungenhalle (Theodor-Heuss-Ring 21). Das Gebäude verfügt über einen barrierefreien Zugang. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. Lediglich Personen mit einer Terminbuchung können bei den Aktionstagen eine Impfung erhalten.

Die Termine für beide Aktionstage werden ab dem morgigen Donnerstag um 9 Uhr jeweils zur Hälfte online und telefonisch vergeben. Die Online-Buchung ist unter www.wallduern.de/impfen auf der Homepage der Stadt möglich. Zudem beinhaltet die Internetseite weitere Informationen zum Ablauf der Impfung und die häufigsten Fragen und Antworten. Für die Telefonvergabe steht eine städtische Hotline unter der Telefonnummer 06282/67-777 zur Verfügung. Sobald die Termine vergeben sind und eine Warteliste aufgenommen wurde, wird die Rufnummer abgeschaltet.

"Sollten Personen den gebuchten und bestätigten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir diese im Fall der Verhinderung, den Termin abzusagen", sagt Paula Schurz aus dem Haupt- und Ordnungsamt der Stadt Walldürn. Möglich ist dies mit einem Klick auf den Link in der Bestätigungs-Mail oder mit einem Anruf unter Tel. 06282/67-110. Im Falle einer Terminabsage vergibt die Stadtverwaltung freigewordene Termine an Personen auf der Warteliste.

An beiden Tagen ist es möglich, dass jeweils rund 100 Personen eine Impfung erhalten. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Zum Impftermin sind ein amtliches Ausweisdokument, der Impfpass oder bisherige Zertifikate sowie die Versichertenkarte (soweit vorhanden) mitzubringen. Zur Vereinfachung können Impfwillige die Anamnese- und Aufklärungsformulare bereits zuhause ausfüllen und mitbringen. Der Link zu den Formularen wurde ebenfalls auf der Internetseite unter www.wallduern.de/impfen eingestellt.

Aufgrund der aktuell regulierten Zuteilung vonseiten der Bundesregierung wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech nur Personen unter 30 Jahren sowie Schwangeren und Stillenden verabreicht. Alle anderen Impfinteressierte erhalten den Impfstoff von Moderna.