Miltenberg. (pol) Ein 79-Jähriger ist am Donnerstagabend bei Weilbach von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Demenzkranke direkt neben den Gleisen lief, als ihn die Bahn in einer Rechtskurve erfasste. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Die Zugführerin erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt. Kurz zuvor hatte eine Zeugin den Rentner, der in einem Pflegeheim lebt, als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Dann aber teilte die Führerin einer Regionalbahn mit, dass sie zwischen Schneeberg und Miltenberg eine Person erfasst habe. Eine Streife der Miltenberger Polizei und der Rettungsdienst samt Notarzt waren rasch vor Ort, für den Senior kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Aschaffenburg.