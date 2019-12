Miltenberg. (pol) Alles andere als angemessen verhielt sich am Dienstagmorgen ein Patient, der ärztliche Behandlung wünschte, dabei jedoch aggressiv auftrat. Der 31-jährige Mann erschien kurz vor 9 Uhr in einer Arztpraxis in der Hauptstraße und wollte seine Verletzungen in – Abschürfungen, die von einem Unfall stammten, welcher der Polizei bis dato nicht bekannt ist – versorgen lassen.

Nach der ärztlichen Behandlung forderte er lautstark weitere Medikamente. Diese Forderung wurde allerdings abgelehnt, weshalb der aus Kasachstan stammende Mann, der im Landkreis Miltenberg lebt, ausfallend und aggressiv. Daraufhin wurde er der Praxis verwiesen.

Nun drehte der Mann durch, nahm vor dem Gebäude der Arztpraxis einen großen Stein und warf diesen mehrfach in Richtung der Fensterscheiben. Der Mann flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später auf der Mainbrücke von den herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Auch hier verhielt er sich äußerst aggressiv und konnte nur durch Zwang überwältigt werden.

Aufgrund der Gesamtumstände und seines hohen aggressiven Potenzials musste der Mann schließlich nach Rücksprache wegen akuter Fremdgefährdung ins Bezirkskrankenhaus Lohr eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an der Fassade des Hauses beziehungsweise der Arztpraxis beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro.