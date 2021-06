Miltenberg. (lra) Mithilfe der sogenannten Impfbrücke des Landkreises Miltenberg besteht für Impfregistrierte, die noch keine Corona-Erstimpfung erhalten haben, eine Gelegenheit, möglicherweise kurzfristig geimpft zu werden. Das Miltenberger Landratsamt informiert dazu: "Die Wahrscheinlichkeit einer Berücksichtigung ist nicht hoch, dennoch können Impfwillige profitieren, falls am Ende eines Impftags im Impfzentrum in Miltenberg bei den Zweitimpfungen Impfdosen übrig bleiben."

Weil jemand nicht erschienen ist oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnte, kommt es vor, dass im Impfzentrum des Landkreises einzelne Impfdosen übrig bleiben. Für die Verteilung solcher Impfdosen nutzt der Landkreis die Software "Impfbrücke". Für diese können sich nun alle Landkreisbürger anmelden, die bereits im Portal der bayerischen Impfzentren registriert sind. Wie viele Dosen übrig sind, steht jedoch erst unmittelbar vor Betriebsschluss fest. Die Teilnahme an der "Impfbrücke" setzt daher voraus, dass Impfwillige bereit sind, abends vor dem Impfzentrum abzuwarten, ob sie eine Impfung erhalten können oder nicht. Gegebenenfalls müssen sie ohne Impfung wieder nach Hause fahren. Deshalb weist der Landkreis Miltenberg darauf hin, dass es sich bei der Impfbrücke nur um eine Chance handelt, geimpft zu werden. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Impfwillige nicht geimpft werden, obwohl sie sich bereits vor dem Impfzentrum befinden", heißt es im Landratsamt.

Wer teilnehmen möchte, registriert sich zunächst unter impfzentren.bayern im Internet, anschließend ist die Anmeldung zur "Impfbrücke" unter diesem Link möglich. Registrierte Personen können sich direkt zur "Impfbrücke" anmelden.

Der Ablauf: Registrierte werden tagesaktuell via SMS informiert, ob möglicherweise eine Impfdosis übrig bleiben könnte. Dabei wird die Uhrzeit genannt, zu der man im Impfzentrum erscheinen müsste. Wer an diesem Tag teilnehmen möchte, schickt ein "Ja" als Antwort-SMS. Wenn noch ein Platz in der "Impfbrücke" frei ist, erhält der Registrierte einen Bestätigungscode, mit dem er sich vor Ort verifiziert. Wenn feststeht, wie viele Impfdosen übrig sind, werden unter allen Wartenden der "Impfbrücke" die Ältesten vorrangig geimpft. Meist können nicht alle Wartenden geimpft werden.

Damit ausschließlich Personen informiert werden, die noch keine Erstimpfung erhalten haben, werden in jeder Woche nur die Personen berücksichtigt, die sich jeweils in der Vorwoche über das Online-Formular der "Impfbrücke" registriert haben. Ältere Einträge werden gelöscht. Es ist jedoch ohne weiteres möglich, sich jede Woche erneut für die Folgewoche zu registrieren. Die Registrierung für einen regulären Impftermin bleibt von der Teilnahme an der "Impfbrücke" unberührt.