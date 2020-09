Miltenberg. (lra) Das Kulturreferat des Landratsamts Miltenberg bietet mit seinen kulturellen Veranstaltungen besonders mit dem Kulturwochenherbst ein abwechslungsreiches Programm. Nachdem bereits im Frühjahr Alternativen für den Jugendkulturpreis Kunst oder das 40-jährige Jubiläum gefunden werden mussten, läuft nun die Programmreihe am 20. September an. Geändert gegenüber dem Vorjahr ist die geringere Besucherzahl sowie der ausschließliche Vorverkauf der Eintrittskarten über das Landratsamt. Am Veranstaltungstag selbst wird das Publikum ab ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an den Sitzplatz geführt. Dann steht dem kulturellen Erlebnis nichts mehr im Weg.

> "Klänge der Einsamkeit": Die Alte Dorfkirche in Hausen ist Spielort für ein Konzert zeitgenössischer Musik. In diesem ungewöhnlichen Ambiente, in dem gleichzeitig eine Ausstellung des Künstlers Konrad Franz zu sehen ist, spielt der Oboist Juri Vallentin am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr. Unter dem Titel "Inner Voices – allein mit sich selbst. Klänge der Einsamkeit" spielt er Werke von Gilles Silvestrini, Jacques-Martin Hottettere, Heinz Holliger und anderen.

Der Oboist Juri Vallentin führt sein aktuelles Programm in Hausen auf. Foto: Christian Kern

> Orgelkonzert: Am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr findet ein Orgelkonzert in der Kirche St. Anna in Sulzbach statt. Diese Zusammenarbeit zwischen der Orgellandschaft Frankfurt RheinMain und dem Kulturwochenherbst besteht schon sehr lange und ist ein Garant für außergewöhnliche Musiker.

> Beethovens Geburtstag: In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert – in einem Jahr, in dem für die Kultur schon vieles anders war als sonst: Der Kulturwochenherbst widmet sich mit zwei Veranstaltungen diesem bedeutenden Musiker: am Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerzentrum Elsenfeld mit einem Konzert mit Lesung "Beethoven – Unsterblichkeit für Fortgeschrittene" mit der Kabarettistin Tina Teubner, dem Violinisten Stephan Picard und dem Pianisten Ben Süverkrüp. Und am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr ebenfalls im Bürgerzentrum Elsenfeld, wenn Beethovens 6. Sinfonie "Pastorale" zur Aufführung kommt.

> Theater: Besonders für Familien geeignet, aber auch für alle Junggebliebenen, sind sicher die Geschichten von Pippi Langstrumpf und Robin Hood. Am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr ist das Theater "Poetenpack" mit dem Stück "Pippi auf den sieben Meeren" im Bürgerzentrum Elsenfeld zu Gast, am Sonntag, 6. Dezember, ebenfalls um 16 Uhr und im Bürgerzentrum, dann das "Theater mit Horizont" mit "Robin Hood". Beide Ensembles spielen kindgerecht, unterhaltsam und musikalisch, so dass nicht nur die Kleinen voll Begeisterung dabei sind.

> Junge Talente aus der Region und darüber hinaus sind am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr im Bürgerzentrum zu sehen und zu hören. Moderiert von Florian Brettschneider präsentieren sich junge Musiker mit ihren Instrumenten und in unterschiedlichen Stilrichtungen.

> "In lieblicher Bläue": Ebenfalls noch junge Musiker, die aber bereits international erfolgreich sind, spielen am Sonntag, 8. November, um 16 Uhr im Grünen Saal in Amorbach. Der Music Campus Frankfurt Rhein-Main spielt unter der Leitung der Violinistin Franziska Hölscher unter dem Titel "In lieblicher Bläue – Musik nach Friedrich Hölderlin" Werke von Reger, Schumann und Henze.

> "Die Goldenen 20er": Das Jazz Orchestra Erlenbach spielt am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr in der Frankenhalle und begeistert sicher nicht nur seine Stammhörer. Die Musik der 20er Jahre hat in der letzten Zeit wieder neue Freunde gewonnen und im Jubiläumsjahr präsentiert somit das Casanova Society Orchestra am Samstag, 21. November, um 18 Uhr "100 Jahre Die Goldenen 20er – eine musikalische Revue aus Berlin" im Bürgerzentrum Elsenfeld.

> Poetry Slam: Aber auch die Sprache soll nicht zu kurz kommen. Felix Römer steht beim Obernburger Poetry Slam auf der Bühne: am Freitag, 11. Dezember, um 20 Uhr in der Kochsmühle.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es per E-Mail an kultur@lra-mil.de oder unter Tel. 09371/501-501. Das ganze Programm gibt es hier.