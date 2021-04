Von Rüdiger Busch

Miltenberg. Seit November sind die Gaststätten geschlossen – ohne eine realistische Aussicht auf eine zeitnahe Wiedereröffnung. An Volksfeste, Dorffeste oder Vereinsfeste ist gar nicht zu denken. Das trifft die rund 1500 Brauereien, die es in Deutschland gibt, natürlich ins Mark. Die Umsatzeinbrüche machen auch dem Miltenberger Brauhaus Faust zu schaffen, erklärt Geschäftsführer Johannes Faust anlässlich des heutigen Tags des deutschen Bieres im Gespräch mit der RNZ. Doch im Gegensatz zu anderen Brauereien, die viel stärker vom Fassbiergeschäft abhängen, ist man am Untermain zuversichtlich, die Krise gut durchstehen zu können. Statt zu resignieren oder zu lamentieren, richten die Verantwortlichen den Blick nach vorn, sie investieren in die Technik, um, so Faust, nach dem Neustart "wieder Gas geben" zu können.

Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass zwei ihrer wichtigsten Umsatzbringer über Monate wegbrechen – die Gastronomie sowie die Belieferung von Festen?

Nein, so etwas war unvorstellbar. Gut ein Drittel unseres Jahresumsatzes erzielen wir durch den Verkauf von Fassbier und alkoholfreien Getränken an Gaststätten und bei den kleinen und großen Festen in der Region.

Und das ganze Fassbier mussten sie wegschütten?

Bislang noch nicht. Etwa ein Fünftel unseres Fassbierbestands konnten wir für die Herstellung eines Bierbrands nutzen. Den Rest müssen wir vernichten – ungefähr 1400 Fässer à 30 Liter.

Wie stark trifft die Pandemie Ihr Unternehmen wirtschaftlich?

Erfreulicherweise gibt es nicht nur die Umsatzeinbrüche beim Fassbier, sondern auch deutliche Zuwächse beim Flaschenbier. Dadurch konnte ein Teil der Absatzverluste ausgeglichen werden. Aber natürlich nur ein Teil, denn auch andere Unternehmensbereiche sind von der Pandemie betroffen: Die Brauereiführungen fallen weg, unser Brauereiladen ist geschlossen, ebenso unser gastronomisches Aushängeschild, der "Riesen". Darauf haben wir natürlich reagieren müssen: Unser kompletter Außendienst ist aktuell in Kurzarbeit, und wir haben die Verwaltung verschlankt.

Das vielfach prämierte Brauhaus Faust verabschiedet sich Zug um Zug von seinem Markenzeichen, der Bügelflasche. Fotos: Rüdiger Busch

Wie sehen die Rückmeldungen Ihrer Partner aus der Gastronomie aus? Wie kommen die Betriebe durch die Krise?

Wir beliefern etwa 500 Gastronomiebetriebe. Aktuell gibt es erfreulicherweise wenige, die jetzt schon sagen, dass sie nicht mehr aufmachen werden. Es gibt einige, aber da gibt es zumeist weitere Gründe als die Pandemie. Wer beispielsweise demnächst sowieso aus Altersgründen seinen Betrieb schließen wollte, der zieht die Schließung jetzt vor. Aber ein großer Kahlschlag ist jetzt nicht zu erkennen. Die langfristigen Auswirkungen sind dagegen schwer einzuschätzen – sowohl wirtschaftlich als auch in Sachen Personal. Viele Mitarbeiter, vor allem aus dem Service, haben sich während des Lockdowns umorientiert. Aus diesem Grund werden wir wohl auch in unserem Gasthaus "Zum Riesen" nach der Wiedereröffnung vermutlich Ruhetage einführen müssen – zumindest anfangs.

Wie sind die aktuellen Trends bei den Biersorten? Sind das Helle und alkoholfreie Biere weiter auf dem Vormarsch?

Ja, die alkoholfreien Sorten wachsen weiter, und mit der Einführung unseres Bayrisch Hell haben wir einen sehr guten Erfolg erzielt. Daneben kommen unfiltrierte Biere immer besser an.

Sind neue Kreationen in Planung?

Aktuell nicht, da wir uns in diesem Jahr auf den Bau eines neuen Reifekellers konzentrieren. Aber vielleicht im kommenden Jahr ...

Der Inhalt bleibt, nur die Verpackung ändert sich: Weshalb verabschieden Sie sich von der Bügelflasche, die zu einem Markenzeichen Ihres Hauses geworden ist?

Das hat ökonomische und ökologische Gründe. Hintergrund ist, dass sich die Leergutströme massiv verändert haben. Wenn wir früher einen Kasten Bier an einen regionalen Getränkehändler geliefert haben, dann haben wir einige Wochen später den kompletten Kasten als Leergut zurückbekommen. Heute sind die Ströme viel komplexer, immer häufiger landen fremde Flaschen im Kasten. Und das geht ins Geld: Eine Bügelflasche kosten uns 35 Cent netto im Einkauf, eine Euro-Flasche nur 15 Cent. Durch die Umstellung auf Euro-Flaschen erreichen wir zudem, dass wir weniger Fremdware im Kasten haben, da andere Flaschen da nicht reinpassen. Und das alles entscheidet letztendlich über die Wirtschaftlichkeit.

Gibt es auch Kritik von Fans der Bügelflasche?

Natürlich gibt es die, aber wenn wir die Hintergründe erklären, stoßen wir auf Verständnis bei den Kunden. Zudem gibt es auch viel Lob für das Aussehen der neuen Flaschen. Wir stellen die Sorten Zug um Zug um. Gerade sind unsere drei Weizenbiere dran.

Vor einem Jahr haben Sie an gleicher Stelle Folgendes gesagt: "Grundsätzlich glaube ich auch, dass jede Krise eine Chance ist, die wir nutzen müssen." Welche Chance haben Sie, hat Ihr Unternehmen genutzt?

Wir sind als Team zusammengerückt, wir sind dabei, unsere Strukturen zu verbessern, und wir haben eine ganze Reihe von Projekten vorangebracht, angefangen von der Umstellung der Flaschen bis hin zu den baulichen Maßnahmen bei uns am Firmenstandort im Schwarzviertel. Von daher bin ich davon überzeugt: Wenn es wieder losgeht, können wir sofort Gas geben – und wir sind dabei besser aufgestellt als zuvor.

Wie fällt ihr Blick in die Zukunft aus? Werden wir noch in diesem Jahr ein Bier auf einem Volksfest trinken?

Fragen Sie mich bitte etwas Leichteres ... Ich hoffe, dass die Außengastronomie ab Juni öffnen darf. Ob wir im Herbst Feste feiern dürfen, hängt wohl vom Impffortschritt ab. Die Gastronomie hatte nach dem ersten Lockdown einen sehr guten Sommer, und der Nachholbedarf wird jetzt nach dem Dauer-Lockdown noch größer. Das gibt mir Hoffnung.

Was wird ihr erstes frisch gezapftes Bier, das Sie sich nach dem Lockdown gönnen werden?

Ein Bayrisch Hell bei uns im "Riesen" oder im Biergarten des "Bräustübles".