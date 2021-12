Miltenberg. (pm) "Wir sind aus allen Sudkesseln – Pardon: Wolken gefallen –, als wir diese Nachricht erfahren haben", freut sich Stefan Falk, erster Braumeister im Brauhaus Faust zu Miltenberg. Beim "Meininger’s International Craft Beer Award 2021" wurden die Biersieder aus dem Schwarzviertel zum zweiten Mal in der Brauereigeschichte mit der Auszeichnung "Craft-Brauer des Jahres 2021 (national)" prämiert.

Es gehört zu den absoluten Seltenheiten in der Brauwirtschaft, mit der höchsten Unternehmensauszeichnung der Craft-Beer-Szene wiederholt geehrt zu werden. Craft-Beer nennt man in der Szene der Biergenießer jene Hefe-Hopfen-Malz-Getränke, die eine stark brauhandwerkliche Prägung erlebbar machen. Dem Brauhaus Faust zu Miltenberg ist dies nun geglückt: Nach 2016 zum zweiten Mal, ging die Urkunde "Craft-Brauer des Jahres" in die Churfranken-Metropole. "Wir haben einfach ein klasse Team. Und das macht Spitzenbiere", strahlt Geschäftsführer Johannes Faust.

In der Tat hängen Preisvergabe und Bierqualität beim "Meininger’s International Craft Beer Award" untrennbar zusammen. So ist es eine Voraussetzung, um als Craft-Brauer des Jahres ausgezeichnet zu werden, dass binnen eines Kalenderjahrs mindestens fünf Biere einer Brauerei in diesem Wettbewerb prämiert worden sein müssen. Damit muss eine Brauerei wiederholt belegen, dass sie in verschiedenen Kategorien konstant Spitzenbiere braut. So wird verhindert, dass Brauereien mit lediglich einem "One Hit Wonder" den begehrten Preis ergattern.

Das Kernkriterium bei der Verleihung des Preises "Craft-Brauer des Jahres" ist allerdings nicht etwa nur die Anzahl der im Wettbewerb ausgezeichneten Biere. "Entscheidend ist die Bierqualität, also die mit den prämierten Bieren erreichte Durchschnittspunktzahl", erläutert Biersommelière Dorothea Wächtler, verantwortlich für Marketing und Kommunikation im Brauhaus Faust. Mit insgesamt zwölf Auszeichnungen und hohen Punktzahlen für seine Biere hat das Brauhaus Faust zu Miltenberg im diesjährigen Wettbewerb andere deutsche Brauereien hinter sich gelassen: Zweimal errangen die Churfranken mit einer Platin-Medaille die höchstmögliche Auszeichnung, sechsmal wurde es Gold, und noch einmal Silber gab es obendrauf.

Und dreimal im Jahr 2021 gab es für das Brauereiteam dann noch Extra-Gründe, mit Hochkarätern aus eigenem Hause anzustoßen: dem Hellen des Jahres 2021 (Faust Bayrisch Hell), dem Weizenbier des Jahres 2021 (Faust Hefeweizen Hell) und dem Festbier des Jahres 2021 (Faust Michelsmess Festbier). Gleich drei Biere des Jahres im "Meininger’s International Craft Beer Award 2021" werden in der Braustätte im Schwarzviertel gebraut. So bedankte sich denn auch der hoch erfreute Johannes Faust bei seinem Brauerteam, hoch über den Dächern der Brauerei – und mit höchstem Lob.