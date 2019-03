Buchen. (tra) Erst vor rund einem Jahr wurde die ehemalige Buchener Charles-Vögele-Filiale von Miller & Monroe übernommen. Die Charles-Vögele-Deutschland-GmbH mit Sitz in Sigmaringen wurde damals von der Muttergesellschaft von Miller & Monroe (Victory and Dreams/Vidrea) aufgekauft.

Nun steht die Zukunft der Filiale im Einkaufszentrum auf der Kippe: Die Vidrea Deutschland GmbH, welche die Miller & Monroe-Läden in Deutschland betreibt, hat beim Amtsgericht in Hechingen einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter ist Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler aus Stuttgart. In Deutschland gibt es rund 170 Miller & Monroe-Standorte an denen 1500 Mitarbeiter beschäftigt sind.

"Wie es mit der Filiale in Buchen weitergeht, ist momentan noch unklar", berichtet Andreas Schifferdecker von der Schifferdecker Verwaltung KG auf Nachfrage der RNZ. Die Schifferdecker KG ist für das Einkaufszentrum zuständig und vermietet die Räumlichkeiten, in denen Miller & Monroe untergebracht ist.

Der Betrieb der Buchener Filiale läuft vorerst weiter. Es kann dort wie gewohnt eingekauft werden. Jedoch können die Mitarbeiterinnen der Filiale vorübergehend keine Gutscheine annehmen. Miller & Monroe geht so vor, dass die Kontaktdaten von Kunden, die Gutscheine einlösen möchten, notiert werden. Sobald das Einlösen wieder möglich ist, wird sich die Modekette bei den betroffenen Kunden melden.

Wie das Handelsblatt berichtet, will Insolvenzverwalter Sedlitz in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung um Alexander (Lex) Hes ein Sanierungskonzept aufstellen, das möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte erhält. Der Geschäftsbetrieb soll uneingeschränkt fortgeführt werden. Die Löhne der Mitarbeiter sollen bis Juni über das Insolvenzgeld gesichert sein. Miller & Monroe begründete die Insolvenz damit, dass finanzielle Zusagen des Verkäufers Sempione Fashion AG (vormalige Charles Vögele Schweiz) durch die Insolvenz der Vögele-Gruppe nicht eingehalten worden seien.