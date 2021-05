Merchingen/München. (joc) Dieser Fall hat alles, was einen guten Krimi ausmacht: einen oder mehrere intelligente Täter, Fahnder aus der ganzen Welt, die an diesem großen Fall über Jahre zusammenarbeiten, um die Täter zur Strecke zu bringen, und eine "Beute" in Millionenhöhe. Der einzige Unterschied zu den Fernsehkrimis à la "Tatort" oder "Polizeiruf 110" ist allerdings der, dass dieser Fall, der am Dienstag in der TV-Sendung "Jenke. Crime." auf Pro Sieben gezeigt wurde, wirklich so passiert ist. Unter dem Strich ist es eines der größten Cyber-Verbrechen der deutschen Geschichte. Als einer der Köpfe der Bande gilt Martin F. aus dem Ravensteiner Stadtteil Merchingen.

Moderator Jenke von Wilmsdorff. Foto: Busch

> Der Fall: In den Jahren 2016 bis 2019 sollen drei Deutsche die weltweit zweitgrößte Darknet-Plattform "Wallstreet Market" betrieben haben. Auf diesem Online-Marktplatz, der nur über einen speziellen Browser erreichbar war, wurden Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware gehandelt. Dabei wurden illegal Millionenbeträge umgesetzt. Auf "Wallstreet Market" waren zuletzt mehr als eine Million Kunden und mehr als 6000 Verkäufer angemeldet. Insgesamt sollen auf der Plattform u. a. 75 Kilo Kokain, mehr als zwei Tonnen Marihuana und Haschisch sowie mehr als 460.000 Tabletten Ecstasy verkauft worden sein. Von den 36 Millionen Euro, die dafür gezahlt wurden, sollen sich die Angeklagten selbst Provisionen in Höhe von zwei bis 5,5 Prozent ausgezahlt haben.

Hintergrund Das letzte Kapitel dieses spektakulären Kriminalfalls schreibt das Landgericht in Frankfurt am Main. Hier müssen sich die drei Männer, die gemeinsam das Darknet-Portal "Wallstreet Market" betrieben haben, jetzt wegen "bandenmäßigen Drogenhandels" vor Gericht verantworten. Einer von ihnen ist Martin F. aus Merchingen. Der Prozess begann am 28. April. Angesetzt sind [+] Lesen Sie mehr Das letzte Kapitel dieses spektakulären Kriminalfalls schreibt das Landgericht in Frankfurt am Main. Hier müssen sich die drei Männer, die gemeinsam das Darknet-Portal "Wallstreet Market" betrieben haben, jetzt wegen "bandenmäßigen Drogenhandels" vor Gericht verantworten. Einer von ihnen ist Martin F. aus Merchingen. Der Prozess begann am 28. April. Angesetzt sind zunächst 15 Verhandlungstage, so dass mit einem Urteil nicht vor August zu rechnen sein dürfte. Bis dahin wartet viel Arbeit auf die Justiz, die es hier mit einem bislang einmaligen Fall zu tun hat, dessen Ausgang schwer vorhersehbar scheint. Denn bei der juristischen Bewertung stehen verschiedene Argumente im Raum: André Miegel, Fachanwalt für Strafrecht, betonte: "Wir haben ja mit dem ,Wallstreet Market‘ einen Präzedenzfall, und einer der Gründe, warum man bestraft, ist ja auch eine Abschreckungswirkung, quasi Nachahmung zu vermeiden. Auf der anderen Seite wiederum muss man aber auch zugutehalten, dass Martin F. Aufklärungshilfe betrieben hat. Da sei bei der Strafzumessung zu überlegen: Belohne ich die Aufklärung oder sanktioniere ich quasi die Art der Kriminalität, um Abschreckung zu betreiben?" Vor diesem Hintergrund stehen auch der Justiz spannende Wochen bevor, zumal die ganze Welt auf Frankfurt schaut. Dem Urteil wird nämlich große Bedeutung beigemessen für die künftige Rechtsprechung im bisher noch wenig beackerten Feld der Cyberkriminalität. > Anm. der Redaktion: Welches Strafmaß ist für eine solche Straftat vom Gesetzgeber – im Falle der Verurteilung – vorgesehen? Für das bandenmäßige Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sieht das Strafgesetzbuch einen Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren Freiheitsstrafe pro Tat vor!

Und wie fand die Bande zusammen? 2015 war Martin im Internet mit zwei anderen Computerfachmännern in Kontakt gekommen. Mit richtigen Namen lernten sich die drei zwar nicht kennen, aber die Internet-Namen reichten ja vollkommen aus. Martin F., der sich "The One" nennt, gilt als Marketing-Experte, "Kronos" als mutmaßlicher Server-Administrator und "Coder420" als mutmaßlicher Programmierer. Das perfekte Trio hatte sich gefunden, um ein technisches Meisterwerk zu erschaffen. Nach einem Jahr Entwicklungsarbeit wurde im März 2016 die Verkaufsplattform "Wallstreet Market" geboren.

Laut den Ermittlern sei der "Wallstreet Market" hochprofessionell betrieben worden. Er wurde so zu einem der weltweit größten Märkte für illegale Güter.

> "Pro Sieben": Und wie hat Pro Sieben diesen kniffligen Fall fürs Fernsehen aufbereitet? Antwort: ganz hervorragend! Das Pro-Sieben-Team hat hier einen super Job gemacht. Das Filmteam ging sehr kompetent und sehr sensibel mit dem schwierigen Thema und den beteiligten Menschen um. Und das erfreulicherweise kein bisschen reißerisch, wie man es von einem Privatsender vielleicht hätte befürchten müssen, sondern sehr objektiv. Moderator Jenke von Wilmsdorff legt die Fakten auf den Tisch, schildert diese anschaulich, vermeidet aber ein Urteil, um die Zuschauer bei ihrer ganz persönlichen Suche nach der Wahrheit nicht zu beeinflussen.

In "Jenke.Crime." gewährt Martin F. im Gespräch mit dem Moderator tiefe Einblicke in sein Leben und schildert, wie er zum Cyberkriminellen wurde. Aber auch seine Lebensgefährtin und sein Zwillingsbruder kommen zu Wort. Daneben noch eine Reihe von Fachleuten aus allen Bereichen, mehrere hochrangige Juristen, ein Internet-Fachmann und eine Sachbuchautorin. So entsteht ein facettenreiches und vielschichtiges Bild, das – aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt – zu einem stimmigen Ganzen wird.

Gedreht wurde an Originalschauplätzen, darunter auch in der Region Odenwald-Tauber, wo Martin seine Jugend verbracht hat.

> Skurrile Tischrunde: In regelmäßigen Abständen kam am Dienstag auch eine skurrile Tischrunde, oder besser gesagt Knastrunde, zu Wort. Neben Moderator Jenke und Martin saßen drei bereits abgeurteilte Straftäter aus verschiedenen "Betätigungsfeldern" an einem Tisch, ein Drogenhändler, ein Bankräuber und ein Bandenboss, addiert 57 Jahre Knast. Die erfahrenen Herren gaben immer wieder ihre Lebensweisheiten zum Besten und sorgten so für die wenigen heiteren Momente in einem ansonsten eher dramatischen Fall.

> Der Täter: Nur einer der drei Angeklagten wurde am Dienstag bei "Jenke. Crime." vorgestellt, Martin F.. Der 31-Jährige ist Vater eines fünfjährigen Sohnes. Er verbrachte seine Jugend in Merchingen und lebt mittlerweile mit seiner Freundin in der Nähe von Heilbronn.

Sieht man Martin im Fernsehen und hört ihn sprechen, kann man kaum glauben, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Familienmensch Martin wirkt sympathisch, zurückhaltend, eine ehrliche Haut. Die vorgeworfenen Straftaten traut man ihm nicht zu – vielleicht ist bei dem Computerfachmann hier ja etwas unkontrolliert aus dem Ruder gelaufen ...

Schon in früher Jugend werden sein großes Talent am Computer und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in diesem Bereich offensichtlich: Sein Anwalt: "Das merkt man schnell, da sitzt einer, der kann das!"

Pro-Sieben-Moderator Jenke von Wilmsdorff fragte gezielt bei Martin nach, warum diese Fähigkeiten im kriminellen Darknet mündeten. Martin F.: "Da habe ich mir keine Gedanken gemacht: Ist das illegal oder nicht? Für mich war das ein Projekt, das technisch interessant, herausfordernd war. Und dann war das wirklich nur Arbeit und Business. Und das voranbringen, technisch ausgereifter machen. Ich wollte besser sein als andere. Es hat aber keiner gedacht, dass es jemals so groß werden würde."

> Der "Arbeitsalltag" von Martin F.: "Ich bin so um vier, halb fünf aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht. Und dann bin ich sofort an meinen Rechner gegangen und habe geguckt: Ist die Webseite noch online, gibt es irgendwelche Probleme? Das war eine Stunde. Nach meinem regulären Job nach 16 Uhr habe ich dann weiter am "Wallstreet Market" gearbeitet. Und das täglich!"

> Das Darknet: Die Unterwelt im Internet: In "Jenke.Crime." bemühen sich die Filmemacher auch darum, ganz normalen Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der illegalen Cyberwelt zu gewähren. Eine Welt, die den meisten bis heute komplett verborgen geblieben sein dürfte. Die hier bestehenden kriminellen Möglichkeiten sind allerdings auch nur schwerlich zu begreifen. Eine Sachbuchautorin erklärte diese dunkle Welt am Dienstag: "Cyberkriminalität hat in den letzten fünf Jahren nicht um zwei, nicht um 200, sondern um 2000 Prozent zugenommen. Das allerdings zumeist unbemerkt, denn es ist eine für Außenstehende schwer zugängliche Parallelwelt, fernab unserer heilen Google-Welt. Es ist eine Welt, in der Menschen die Anonymität beim Surfen (und beim Handeln) suchen. Eine Welt, in der es Abgründe gibt. Aber noch mehr als das. Hier gibt es auch Drogen, Waffen, Auftragsmorde und gefälschte Ausweise. Oder anders formuliert: Hier gibt es nichts, was es nicht gibt!"

> Die Fahndung: Die Macher von Wallstreet Market fühlen sich 2019 noch sicher, doch die Fahnder sind ihnen längst auf den Fersen. Wichtige Informationen liefert ein eigens eingeschleuster V-Mann. Julia Bussmaier von der Staatsanwaltschaft Frankfurt erläutert bei "Jenke.Crime.": "Die Ermittlungen gegen die Gruppe begannen bereits Ende Oktober 2017. Es waren verschiedene Länder an den Ermittlungen beteiligt. Neben Deutschland auch die USA und die Niederlande. Und unterstützt wurde das Ganze durch Europol." – Für die Ermittler ist Martin mit dem zweitgrößten Marktplatz im Darknet ein ganz besonders großer Fisch!

> Die Verhaftung: Am 23. April 2019 erfolgte dann der Zugriff, wie es im Polizeijargon heißt. Als Martin um 24 Uhr von der Spätschicht nach Hause kommt, wird er von Spezialeinheiten der GSG9 überwältigt und verhaftet. Mit einem Durchsuchungsbefehl filzen die Ermittler die komplette Wohnung. Martin F. kommt in U-Haft. Die Polizei befragt ihn, er beschließt zu kooperieren und packt aus. Zudem legt Martin F. ein umfassendes Geständnis ab. – Jetzt ist die Justiz am Zug (siehe Kasten "Der Prozess").