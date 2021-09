Adelsheim. (ahn) Das neue Schuljahr steht vor der Tür – auch für die Martin-von-Adelsheim-Schule. Dort sind "in den letzten Jahren die Schülerzahlen – und somit auch die Zahl der Lehrkräfte – stark gestiegen", wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt am gestrigen Donnerstag sagte. Um dem Mehrbedarf an Kapazitäten gerecht zu werden, bekommen die Schüler nun drei Fachräume in der neuen Eckenberghalle, während die Lehrer sich über ein neues Lehrerzimmer freuen dürfen. Dieses wurde gestern offiziell eingeweiht, wobei neben dem Bürgermeister vonseiten des Trägers, der Stadt Adelsheim, Kämmerer Rainer Schöll sowie Maren Reichel vom Bauamt und Eberhard Rüppel vom Bauhof und vonseiten der Martin-von-Adelsheim-Schule Schulleiter Florian Loser anwesend waren.

Wie die "Hühner in Käfigen" hätten die Lehrer im alten Lehrerzimmer sitzen müssen – so sei es ihm zumindest zugetragen worden, sagte Bernhardt mit einem Augenzwinkern. Deshalb habe es eine Lösung gebraucht. "Ursprünglich war angedacht, das bestehende Lehrerzimmer in Richtung Pausenhof zu erweitern", erklärte das Stadtoberhaupt. Dies hätte allerdings einige Nachteile mit sich gebracht: Neben den Kosten von 250.000 Euro hätte schweres Baugerät über den Pausenhof fahren müssen, der erst vor einem Jahr für 143.000 Euro neu gestaltet wurde. Und außerdem hätten die Schüler während der Bauzeit ihren neuen Pausenhof nicht benutzen können.

Deshalb hat man bei einem Treffen Anfang dieses Jahres beschlossen, zwei Klassenzimmer zusammenzulegen und daraus das neue Lehrerzimmer zu machen. "Die Klassenzimmer waren dafür prädestiniert, da sie nur mit einer Trockenwand getrennt waren", informierte Bernhardt. Nachdem diese herausgebrochen war, hätten die Mitarbeiter des Bauhofs noch die neuen Durchgänge zu den Nebenräumen geschaffen.

In einem der beiden Nebenräumen ist eine Küche sowie eine Sofaecke untergebracht. Im anderen stehen die Kopierer und eine Sitzgruppe für kleinere Besprechungen.

Außerdem seien die alten Heizkörper durch neue ersetzt sowie die Elektrik auf den heutigen Stand gebracht worden, so das Stadtoberhaupt weiter. Darüber hinaus seien neuen Jalousien an der Südseite angebracht worden, die Schatten spenden, es seien neue Fensterbänke installiert worden, und die vorhandene Holzdecke habe einen neuen Anstrich bekommen. Die Kosten für das neue Lehrerzimmer belaufen sich auf 93.000 Euro, wobei noch rund 16.000 Euro für das neue Mobiliar hinzukommen.

Der Dank Bernhardts galt Maren Reichel, die das Projekt federführend betreut hatte, sowie den Mitarbeitern des Bauhofs für den großen Einsatz. Dieser habe sich auf jeden Fall gelohnt, denn das neue Lehrerzimmer "ist großartig geworden".

Ebenso sprach Schulleiter Florian Loser seinen Dank an alle Beteiligten aus. "Wir haben schon unsere erste Konferenz hier drin gehabt. Die Rückmeldungen von den Kollegen waren durchweg positiv."

In den Fachräumen, die sich in der neuen Eckenberghalle befinden, stehen nun die letzten Arbeiten an. Foto: Andreas Hanel

Dass das neue Lehrerzimmer überhaupt in den zwei ehemaligen Klassenzimmern errichtet werden konnte, liegt daran, dass zurzeit in der neuen Eckenberghalle drei Klassenzimmer fertiggestellt werden, die ab dem neuen Schuljahr den Schülern der Martin-von-Adelsheim-Schule zur Verfügung stehen.

"Da unsere Schule in den letzten Jahren stark gewachsen ist, sind diese Unterrichtsräume notwendig, und wir sind der Stadt Adelsheim sehr dankbar, dass sie diese Räume realisiert hat", so Schulleiter Loser, der sich über den Hallenneubau direkt in der Nachbarschaft der Schule nicht nur wegen der neuen Klassenzimmer freut. "Die neue Halle wird in Zukunft ein großer Zugewinn für die Stadt Adelsheim im schulischen, kulturellen und sportlichen Bereich sein", ist sich der Schulleiter sicher.

Wenn man es genau nimmt, handelt es sich bei den neuen Klassenzimmern um Fachräume, und zwar um einen Computerraum, einen Fachraum für Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) sowie einen Fachraum für Französisch, wie Loser erklärt. "Die drei Räume sind alle funktional dem jeweiligen Anspruch des Faches entsprechend ausgestattet. Alle verfügen über Beamer und der AES-Raum über spezielle Tische für Nähmaschinen." Speziell für den Fachunterricht in AES steht den Schülern auch künftig die Küche in der neuen Halle zur Verfügung.

Bis diese allerdings genutzt werden kann, dauert es noch. Die Fachräume allerdings sollen zum Schulbeginn bereitstehen. Doch nicht nur im Inneren, sondern auch im Außenbereich nimmt der Neubau so langsam Formen an. So ist der Außenbereich hinter der Halle, der auch als Verbindung zur Martin-von-Adelsheim-Schule fungiert, bereits angelegt.

Es ist also alles bereit für das neue Schuljahr – ein weiteres unter Corona-Bedingungen. "Wir hoffen auf ein gutes Schuljahr 2021/22 mit wenigen Einschränkungen des Schulbetriebs durch Corona", so Loser, der betont: "Alle Schulen unternehmen große Anstrengungen und leisten sehr viel, um den Anforderungen, die diese Pandemie stellt, gerecht zu werden."