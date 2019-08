Walldürn. (RNZ) Die Faszination Maislabyrinth erwartet ab Samstag wieder Interessierte in Walldürn: Wer durch verschlungene Irrwege streifen und dabei die Natur erleben möchte, ist beim Stolz-Aussiedlerhof an der richtigen Adresse. Zusätzlich lockt ein Gewinnspiel dazu, wirklich jeden Winkel des Irrgartens zu erkunden. Das Labyrinth befindet sich am Madonnenradweg gegenüber des Einkaufszentrums ungefähr auf Höhe der B27-Ausfahrt Walldürn-Mitte/Süd.

Nachdem im vergangenen Jahr gleich zu Beginn ein Sturm das Labyrinth verwüstet hatte, hat sich die Familie Stolz dazu entschieden, das Motiv und Thema "Zuckerrüben" zu wiederholen. Neben dem Eingang stehen Informationsschilder. Errät man, welches Zuckerrübenprodukt in welchem Kasten steckt, und findet zusätzlich noch die vier versteckten Stempel im Labyrinth, kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen. "Es winken wieder tolle Preise", verspricht Monika Stolz.

Neben dem Eingang des Maisfelds steht eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen bereit. Außerdem wird ein angrenzender Lagerfeuerplatz vor allem bei Kindergeburtstagen und an den geplanten Aktionstagen genutzt. "Ob Kindergeburtstag, Familien-, Kindergarten- oder Schulausflug: Jung und Alt hatten in den letzten Jahren sehr viel Spaß und Kurzweil im Maislabyrinth", sagt die Organisatorin.

Das Maislabyrinth ist vom heutigen 3. August bis 3. Oktober geöffnet: in den Ferien mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr - ab 9. September nur samstags und sonntags. An den Sonntagen werden Kaffee und Kuchen angeboten. Zu den geplanten Aktionen, die allerdings nur bei gutem Wetter stattfinden, zählen ein Grusellabyrinth am Freitag, 9. August, ab 18 Uhr mit Bewirtung und einem Fackelmarsch durchs Labyrinth sowie das Kürbisfest am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr. Besuche außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Rückfrage möglich: unter Tel. 06282/939666 oder per E-Mail (stolz-wallduern@t-online.de).