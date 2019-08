Main-Tauber-Kreis. (pm) Der Anteil der Radfahrer mit E-Bikes und Pedelecs in der Ferienlandschaft "Liebliches Taubertal" steigt jährlich. Auf diese Herausforderung hat sich der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und lokalen Energieversorgern eingestellt. Inzwischen gibt es 86 E-Ladestellen in den Gebieten.

"Wir gehen davon aus, dass nahezu die Hälfte aller radelnden Gäste inzwischen Fahrräder mit unterstützendem Elektromotor nutzt", sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband "Liebliches Taubertal". Daher wird eine Ladeinfrastruktur benötigt. Dieses Angebot wird von Radlern genutzt, wenn auf der Strecke die Akkukapazität zu Ende geht. "Dies ist aber aufgrund der guten Entwicklung der Akkus immer seltener der Fall", berichtet Jochen Müssig. Dennoch ist er erfreut über die entstandene Ladeinfrastruktur.

Das Stadtwerk Tauberfranken in Bad Mergentheim, das Überlandwerk in Schäftersheim, die Rothenburger Stadtwerke und die Stadtwerke Wertheim haben sich angeschlossen und gewähren den Lade-Anbietern zum Jahresschluss einen Preisrabatt. Damit wird das unentgeltliche Laden der Akkus durch Radler den Hoteliers, Gastronomen und Institutionen zumindest anteilmäßig vergütet.

Die genauen Standorte der Stationen sind in einem eigenen Flyer aufgelistet. Dort sind auch die Ausleihstellen für Fahrräder und Elektrofahrräder aufgeführt. Die Kombination von Fahrradfahren - mit dem Pedelec oder dem traditionellen Fahrrad - und Nutzung des Schienenangebots für die Rückkehr stellt ein nachhaltiges, umweltfreundliches Tourismusangebot dar.

"Auf die Aspekte Umwelt und Nachhaltigkeit werden wir in Zukunft noch intensiver achten", erklärt auch Landrat Reinhard Frank als Vorsitzender des Tourismusverbandes "Liebliches Taubertal".

Die steigende Beliebtheit von E-Bikes erfordert auch, dass die Wegebeschaffenheit noch intensiver geprüft und in gutem Zustand gehalten wird. Die Radfahrer sind mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs und erwarten deshalb auch durchgängig eine gute Radwegoberfläche.

Im Taubertal gibt es 2200 Kilometer an Radwegen - eine riesige Auswahl. "Radler können zwischen bequemen Erlebnistouren und sportlichen Herausforderungen auswählen", so Müssig.

Info: Informationen über Radtouren, Ladestationen und Ausleihstellen gibt es beim Tourismusverband "Liebliches Taubertal" Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 oder -5806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de oder hier.