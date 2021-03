Main-Tauber-Kreis. (RNZ) Die BBV Deutschland will im Main-Tauber-Kreis flächendeckend jedem Haushalt einen Anschluss an das Glasfasernetz ermöglichen. Den Ausbau des schnellen Internets realisiert das Privatunternehmen ohne einen Cent Steuergelder in enger Kooperation mit dem Landratsamt.

Es knüpft damit an das "Breitbandleuchtturmprojekt" im Neckar-Odenwald-Kreis an, der laut seinem Landrat Dr. Achim Brötel "als wahrscheinlich erster und einziger Flächenlandkreis im ländlichen Raum bundesweit einen Glasfaseranschluss direkt für jedes Gebäude" erhalten könne. Die BBV hat gegenüber der RNZ bereits bestätigt, als nächstes den Main-Tauber-Kreis flächendeckend ins Visier zu nehmen. "Wir haben uns bereits in einem Wettbewerb mit der Deutschen Glasfaser und der Gigabitnetz aus Hamburg Ende Februar durchgesetzt", verkündet BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs.

Man diskutiere aktuell die nächsten Schritte. Das wirtschaftliche Risiko für das Millionenprojekt trägt die BBV alleine – allerdings nur unter der Bedingung, dass in einer Vorvermarktungsphase dann ausreichend Hauseigentümer und Unternehmen einen Vorvertrag abschließen.