Seckach/Walldürn. (bg) Personalnot und defekte Fahrzeuge sorgen seit geraumer Zeit für Ärgernisse auf der "Madonnenlandbahn" zwischen Seckach und Miltenberg, aber das Grundproblem der 42,5 Kilometer langen und seit 2006 von der DB-Tochter "Westfrankenbahn" bedienten Kursbuchstrecke 784 liegt woanders: Weil die eingleisige Nebenbahn bisher weder für zeitgemäße Geschwindigkeiten noch für integralen Taktverkehr ausgebaut worden ist, beträgt das Durchschnittstempo der Züge gerade mal 43 km/h, an den Endbahnhöfen hapert es bei den Anschlüssen, mit dem Fahrplanwechsel 2019 sollen sich erhebliche Warte- und Umsteigezeiten ergeben. Vor diesem Hintergrund hat der Fahrgastverband "Pro Bahn" Main-Tauber die Ist-Situation unter die Lupe genommen und ein Gutachten erstellt, das Handlungsempfehlungen im Hinblick auf eine Attraktivitätssteigerung gibt.

Wie in der ehrenamtlich erstellten Studie zur aktuellen Situation auf der "Madonnenlandbahn" festgestellt wird, beträgt die schnellste technisch machbare Fahrzeit mit den aktuellen Fahrzeugen 59 Minuten. Dies ergebe eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 43 km/h. Tatsächlich seien die Fahrzeiten - unter anderem wegen der Zugbegegnung - deutlich länger: Am Wochenende werde die Strecke im Zwei-Stunden-Takt in 69 Minuten bewältigt, was einem Tempo von 37 km/h entspreche.

Wochentags werde zwar etwa stündlich gefahren, dies aber sei mit großen Kompromissen bezüglich Takt, Fahrplansymmetrie, Anschlussqualität und Schnelligkeit verbunden. Für die Strecke Seckach - Miltenberg benötigten die Züge somit zwischen 66 und 100 Minuten, das sei ein Schnitt von gerade mal 39 bis 26 km/h. Insofern sei es nicht verwunderlich, dass sich kein nennenswerter Fahrgasterfolg einstellt, heißt es in der vom Sprecher der Fahrgast-Initiative "Pro Bahn" Main-Tauber, Matthias Beß (Wertheim), erstellten und soeben vorgelegten Analyse.

Das Gutachten zeigt nicht mur auf, was einen attraktiven Fahrplans verhindert. Vielmehr werden unterschiedliche Szenarien entworfen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Die "Madonnenlandbahn" habe über die aktuellen Ärgernisse hinaus mit etlichen Problemen zu kämpfen: Dies nicht nur, weil die Strecke im Verkehrsschatten und im dünn besiedelten Raum liegt, sondern vielmehr noch deshalb, weil sie bisher weder für zeitgemäße Geschwindigkeiten noch für integralen Taktverkehr ausgebaut worden sei. Dies mache es schwer, die Attraktivität zu steigern.

Verbesserungen könne seien beim Festhalten an bisherigen Parametern nicht machbar: "Das System ist überdefiniert," sagt Matthias Beß, der auch dem "Pro Bahn"-Landesvorstand angehört. Sofern alle Rahmenbedingungen als unveränderlich angenommen würden, könne es keine brauchbare Lösung geben, unterstreicht Beß mit Blick auf die Anschlusssituationen in Seckach und Miltenberg, die Lage der Kreuzungsbahnhöfe auf der eingleisigen Strecke und das Geschwindigkeitsprofil.

Vor diesem Hintergrund müsse nach Ansicht des "Pro Bahn"-Sprechers die Frage lauten: Welche Parameter könnten verändert werden, um möglichst große positive Effekte bei rationellem Mitteleinsatz zu erzielen. Mindestziel müsse ein ganztägiger Stundentakt sein, sodass man sich als Fahrgast nur die Abfahrtsminute merken muss. An den Endbahnhöfen sollte immer Anschluss in alle Richtungen bestehen, sodass man also einen "integralen Taktfahrplan" habe.

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass ein Stundentakt auf der "Madonnenlandbahn" ohne Wartezeiten ("Begegnungsaufenthalte") möglich ist, wenn die Züge sich stündlich in Amorbach und Buchen begegnen - und wenn die Fahrzeit zwischen Miltenberg und Walldürn von 31 auf unter 28 Minuten verkürzt werden könne. Untersuchungen des Betreibers "Westfrankenbahn" hätten ergeben, dass dies allein mit Änderungen an der Infrastruktur nicht möglich sei, sodass schnellere und stärker motorisierte Triebwagen erforderlich seien. Im Fahrgast-Gutachten wird daher vorgeschlagen, mögliche Fahrzeit-Verbesserungen mit den bestmotorisierten am Markt erhältlichen Fahrzeugen zu ermitteln.

"Sollte sich zeigen, dass allein durch stärkere Motorisierung der Stundentakt fahrbar wird, so wäre dies zweifellos die schnellere und preiswertere Lösung als aufwendige Umbauten an der Strecke", sagt Beß und betont, dass dann alle Beteiligten bereit sein müssten, den eigentlich bis 2031 fest vereinbarten Fahrzeugeinsatz zu überdenken.

Damit infolge einer solchen Änderung die Anschlüsse in Miltenberg und vor allem in Seckach nicht schlechter werden, müsste der Fahrplan der Linie S1 der S-Bahn Rhein-Neckar lediglich um einige Minuten verschoben werden, was aufgrund des langen Laufwegs von Osterburken durch den Ballungsraum Rhein/Neckar bis Homburg/Saar problemlos möglich wäre. Als wesentliche Verbesserung sofort umgesetzt werden könne laut Beß ein zweistündliches Angebot mit direktem Anschluss an den Main-Tauber-Express (nach Aschaffenburg bzw. Wertheim-Lauda-Crailsheim) in Miltenberg und mit gutem Anschluss in Seckach nach Osterburken.

Mit "wilden Kraut-und-Rüben-Fahrplänen", die lange Fahr- und Wartezeiten und mangelhafte Anschlüsse beinhalten, könne man das Bahnfahren auf der Strecke nicht attraktiver machen. "Pro Bahn" sieht daher neue Weichenstellungen als unverzichtbar. Das Gutachten soll dazu eine Diskussionsgrundlage sein. Interessierte sind aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Im Gutachten wird kurz auch auf das Stichwort "Elektrifizierung" eingegangen. Die Elektrifizierung der Strecke würde, wie es heißt, die Fahrzeit vermutlich mehr als ausreichend schrumpfen lassen und einen großem Fortschritt in der Reisequalität mit sich bringen. Sie sei zwar "weder schnell noch billig zu haben, würde aber das größte Bekenntnis zu dieser Strecke darstellen und sie definitiv zukunftsfähig machen."