Walldürn. (Sti.) Ein Feierstunde zum Gelöbnis von 28 Rekruten des Logistikbataillons 461 fand am Donnerstagvormittag auf dem Exerzierplatz in der Walldürner Nibelungenkaserne statt. Der stellvertretende Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Jens Behling, erklärte in seiner Begrüßungsansprache, dass man mit der feierlichen Ausgestaltung des Gelöbnisses Menschen in unserer Gesellschaft würdige, die bereit seien, sich freiwillig für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen.

Er gab einen Einblick in das Logistikbataillon 461 und zeigte auf, dass dieses ein Einsatzbataillon sei, das seit zwei Jahren permanent vor allem auch im Inland gefordert gewesen sei. Mit einer Stärke von gleichzeitig bis zu 300 Soldaten unterstütze man tatkräftig all die Bemühungen der Öffentlichkeit im Kampf gegen die Pandemie, und man bewirtschafte noch immer einen Großteil des medizinischen Materials für die gesamte Bundeswehr, das bei Pandemielagen benötigt werde. Zudem hätten im vergangenen Sommer 292 Kameraden aus Walldürn vier Wochen im Katastrophengebiet Ahrtal zur Unterstützung der dortigen Bevölkerung mit angepackt.

Der Kernauftrag des Logistikbataillons 461 sei jedoch ein ganz anderer. Im vergangenen Jahr habe man das Material aus dem Afghanistan-Einsatz nach Deutschland zurückgeführt. Zudem stehe man nach wie vor permanent in Auslandseinsätzen – von Westafrika über den Balkan bis in den Irak.

Mit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 sei die seit Ende des Kalten Krieges in den Hintergrund geratene Landes- und Bündnisverteidigung wieder gleichwertig zu den Einsätzen im internationalen Krisenmanagement an vorderste Stelle gerückt. Nun stehe man als Teil der Nato-Speerspitze vor genau dieser Herausforderung der Landes- und Bündnisverteidigung, auf die man sich jetzt im Schwerpunkt vorbereite. Was vor gut einer Woche noch kaum jemand für möglich gehalten habe, sei über Nacht Realität geworden: ein Krieg in Europa, unmittelbar an der Außengrenze des Nato-Bündnisgebietes. Der Schutz der Nato-Bündnispartner im Osten sei gleichzeitig auch ein Schutz der Bundesrepublik Deutschland und ein Schutz von Demokratie und Freiheit.

Um für all diese Aufgaben – und jetzt mehr denn je für die Verteidigung von Recht und Freiheit – gewappnet zu sein, stehe am Anfang für alle Soldaten die Grundausbildung und schließlich dann auch dieses Gelöbnis. Bundeswehrsoldaten müssten allzeit auf Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und weltweite Einsätze vorbereitet sein. Damit eng verknüpft seien wesentliche Bestandteil des soldatischen Selbstverständnisses: Tapferkeit, Gehorsam, Disziplin, Treue, Pflichterfüllung und vor allem Kameradschaft.

Der Soldatenberuf sei kein Beruf wie jeder andere. Die notwendige soldatischen Gemeinschaft gestalte man gemeinsam mit Herz und Verstand, mit Überzeugung und Vorbild, mit kritischer Auseinandersetzung und mit gegenseitigem Vertrauen. Und an diesem Tag nun würden die angetretenen Rekruten Teil dieses "Wir", der soldatischen Familie.

Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, erklärte, dass dieses feierliche Gelöbnis den 28 Rekruten und allen Anwesenden angesichts eines drohenden Krieges in Europa unmittelbar an der Außengrenze des Nato-Bündnisgebietes durch den Einfall der russischen Armee auf die Ukraine sicherlich lange in Erinnerung bleiben werde. Klar sei, dass die deutsche Bundeswehr nach wie vor für Landesfreiheit und die Bewahrung von Frieden sowie für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und Gemeinschaft stehe.

Leider seien die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt geführten Gespräche und Verhandlungen um Frieden oftmals nur ein Trugschluss gewesen, wie jetzt der Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen zeige. Mit diesem Verhalten habe Russland und dessen Diktator Wladimir Putin den freiheitlich-demokratischen Willen eines friedfertigen Volkes wie das der Ukraine mit Füßen getreten.

Um den Frieden und die Freiheit in Europa und insbesondere an dessen östlicher Grenze weiterhin verteidigen zu können, sei es nun umso wichtiger, dass sich Europa, die Nato und das westliche Bündnis militärisch stark präsentieren. Hierzu zählt Hauk insbesondere auch die Deutsche Bundeswehr.

Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter im Neckar-Odenwald-Kreis, erklärte: "Wie schwer die Verpflichtung der 28 Rekruten wiegt, zeigt die momentane Weltlage. Gerade der Überfall des russischen Diktators Putin auf ein demokratisches Nachbarland führt die Bedeutung von Recht und Freiheit in dramatischer Weise vor Augen." Hier gelte es vor allem auch, folgende vier Aspekte zu benennen. Erstens: Recht und Freiheit seien hier besonders bedroht. Dieser Angriff sei ein Bruch des Völkerrechtes.

Zweitens: Recht und Freiheit seien bedrohlich, und die Ursache des Konflikts liege wohl darin, dass Putin Recht und Freiheit als Bedrohung für sein "Geschäftsmodell" ansehe. Drittens: Recht und Freiheit seien Errungenschaften unserer Zivilisation, die aufeinander angewiesen seien. Recht ohne Freiheit sei Unrecht, und Freiheit ohne Recht sei Willkür des Stärkeren. Viertens: Weil Recht und Freiheit bedroht seien, weil sie für die "Schurken" bedrohlich seien, weil sie wichtige Errungenschaften unserer Zivilisation seien, deshalb müssten Recht und Freiheit verteidigt werden.

Recht und Freiheit bräuchten auch die Absicherung durch militärische Mittel, und gerade deshalb sei die Verpflichtung der 28 Rekruten so bedeutsam. Die Bundeswehr als Teil unserer Gesellschaft zu begreifen, heiße nicht zuletzt, dass wir alle die Aufgaben der Soldaten – die Verteidigung des Landes und die Verteidigung von Recht und Freiheit – als Aufgabe der gesamten Gesellschaft auffassen müssten.

Bürgermeister Markus Günther dankte den Rekruten für die Bereitschaft, diesen nicht einfachen Dienst in der Bundeswehr zu übernehmen.

Die Bundeswehr werde für die meisten Deutschen erst zum Thema, wenn eine nationale oder internationale Krise anstehe. Dies müssen man gerade wieder leidvoll erleben. Eine unmittelbare militärische Bedrohung sei für lange Zeit nicht mehr existent gewesen – nun sei sie vielleicht wieder gegeben. Dass es tatsächlich einmal zu einem Einsatz komme, diese Vorstellung sei jahrzehntelang völlig in den Hintergrund getreten, doch heute seien solche Einsätze keine fernliegende Realität mehr.

Wir alle wüssten nicht, welche Folgen und Eskalationen der Angriffskrieg in der Ukraine auch noch bei uns haben werde. Die Erkenntnis liege jedoch jetzt jedem offen, dass es mit der finanziellen Ausstattung der Bundeswehr kein "Business as usual" mehr geben könne.

Er habe höchste Anerkennung für den von den 28 Rekruten an diesem Tag gemachten Schritt, mit dem Gelöbnis für die Bundesrepublik und die Bevölkerung einzustehen, in dem sie sich bei der Bundeswehr freiwillig verpflichtet hätten.

Nach einer weiteren kurzen Ansprache des Schützen Dr. Markus Mearan als Vertrauensperson der 28 Rekruten und der kurzen Gelöbnisansprache von Oberstleutnant Jens Behling schloss sich das eigentliche feierliche Gelöbnis an, bei dem die 28 Rekruten lautstark gelobten: "Ich schwöre bzw. gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe!"