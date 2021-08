Walldürn. (Sti.) Sie helfen bei der Flutkatastrophe in Westdeutschland, unterbrechen Infektionsketten bei ihrer Amtshilfe im Gesundheitsamt, bewirtschaften während der Pandemielage einen Großteil des medizinischen Materials für die gesamte Bundeswehr und sind auf Auslandseinsätze von Westafrika über den Balkan bis in den Irak vorbereitet. Damit die Soldaten aus Walldürn für all diese Herausforderungen gewappnet sind, durchlaufen sie eine umfassende Grundausbildung, deren feierlichen Abschluss das Gelöbnis bildet. Zum ersten Mal seit den pandemiebedingten Einschränkungen fand diese Feierstunde in der Nibelungenkaserne nun wieder mit einigen geladenen Gästen sowie mit den Familien und Freunden der frisch gebackenen Soldaten statt. 31 Rekruten des Logistikbataillons 461 – darunter sieben Soldatinnen – standen an zur Vereidigung und – so Kommandeur Dirck Radunz – "beispielhaft für die gesamte Bundeswehr und die tiefe, mittlerweile selbstverständliche Einbettung der Soldaten in die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland".

In seinen Grußworten lobte er die Walldürner Logistiker für ihr vorbildliches Verhalten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie: "Das disziplinierte Einhalten von Schutzmaßnahmen hat sich im Dienstbetrieb bewährt." Die Ansteckungsgefahr sei dank Maske und Abstand schlichtweg geringer – "und das erfreuliche Ergebnis ist, dass auch bei den wenigen Covid-Fällen im Bataillon keine ausufernde Ansteckung stattgefunden hat". Den 31 Soldaten zollte er Respekt für ihre Entscheidung: "Sie leisten Dienst für Deutschland und sind im äußersten Fall auch dazu bereit, unser Vaterland mit ihrem Leben zu verteidigen." Als Kommandeur des Logistikbataillons 461 freue er sich, die Rekruten nun mit einem feierlichen traditionellen Akt in die soldatische Gemeinschaft aufnehmen zu können. Zudem erinnerte der Oberstleutnant an den "anstrengenden Einsatz in Afghanistan", der "bis in den Juni hinein im Lastenheft gestanden" sei.

Das feierliche Gelöbnis von 31 Rekruten des Logistikbataillons 461 in Walldürn hätte eine breite Öffentlichkeit verdient gehabt, fand aber coronabedingt in der Nibelungenkaserne statt.

Für das aktuelle Geschehen am Hindukusch hatte dann Landrat Dr. Achim Brötel einige kritische Worte in seine Rede gepackt: "Die Bilder aus Afghanistan wühlen uns einfach emotional alle auf und ich kann verstehen, wenn sich gerade Soldatinnen und Soldaten, die dort unter höchster Gefahr für sich selbst und andere Dienst getan haben, jetzt ganz offen die Sinnfrage stellen." Er fragt sich, warum 59 Soldaten der Bundeswehr und mehr als 3000 Soldaten aus der westlichen Welt in diesem Einsatz ihr Leben lassen mussten, "wenn am Ende dann doch alles für die Katz war". Den beteiligten Geheimdiensten und Regierungen warf Brötel vor, eine "fatale Fehlentscheidung" getroffen zu haben, um sich dann noch zusätzlich "im Gestrüpp interner Zuständigkeitsfragen zu verheddern, anstatt wenigstens den eigenen Leuten und ihren loyalen Unterstützungskräften vor Ort konsequent zu helfen".

Doch trotz aller Kritik am gescheiterten Einsatz im Nahen Osten ist der Landrat weiterhin überzeugt, dass man als Soldat noch guten Gewissens geloben kann, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. "Dass jetzt [in Afghanistan] der Terror regiert, ist im Ergebnis maximal ernüchternd, kann aber nicht verleugnen, was durch die Unterstützung der Bundeswehr und ihrer Verbündeten in den letzten Jahren dort alles an Gutem geleistet worden ist", sieht er einen Silberstreifen im außenpolitischen Debakel des Westens.

Um die Bundeswehr nicht nur auf ihre Auslandseinsätze zu reduzieren, lobte Brötel zudem die Amtshilfe im überfluteten Katastrophengebiet und bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten. "Mit Feierstunden wie dieser unterstreichen wir gemeinsam, dass Sie eine Aufgabe ausüben, die von der Gesellschaft nicht nur akzeptiert, sondern ganz ausdrücklich auch gewollt ist und deshalb unsere ganze Unterstützung verdient", betonte der Landrat.

"Wenn junge Zeit- und Berufssoldaten ihren Dienst und ihren Eid leisten, können sie es in dem Bewusstsein tun, eine Aufgabe zu übernehmen, die von der breiten Masse der Gesellschaft gewollt und akzeptiert ist", stellte dann auch Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger heraus. "Als ,Bürger in Uniform‘ sind die Soldaten der Bundeswehr ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft", so Berger. Dieses Konzept setze gerade auf diese Verknüpfung von Bundeswehr und Gesellschaft. Gerade in der Wallfahrts- und Garnisonsstadt Walldürn werde diese Selbstverständlichkeit des Miteinanders seit Bestehen des Bundeswehrstandorts gelebt, und von Anbeginn an habe es viele Verbindungen zwischen den in Walldürn stationierten Einheiten und der Kommune gegeben. Diese Verbindungen gehen Berger zufolge über den gewiss wichtigen wirtschaftlichen Aspekt hinaus: "Die Bundeswehr ist ein wichtiger Faktor in Walldürn, und genau das soll bei diesem feierlichen Gelöbnis zum Ausdruck kommen."

Berger erläuterte den tief greifenden Umbauprozess, in dem sich die Bundeswehr aktuell befinde, nachdem sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren verändert habe. "Das Szenario früherer Zeiten – eine unmittelbare militärische Bedrohung – ist nicht mehr gegeben, dafür wird die Mitwirkung Deutschlands an der Lösung vieler internationaler Konflikte und Krisen erwartet", betonte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Als neue Ziele nannte er Konfliktverhütung, Krisenbewältigung, Friedenssicherung sowie die Bekämpfung asymmetrischer Bedrohungen und des internationalen Terrorismus. Deshalb gestalten sich die Einsätze auf fremdem Boden laut Berger oft als Mischung von humanitären, polizeilichen und militärischen Aufgaben.

Nicht nur als Kämpfer, sondern auch als Konfliktvermittler und Krisenmanager müssten Soldaten fähig sein, sich in fremden politischen oder kulturellen Strukturen zu bewegen – eine weitere Auswirkung der Globalisierung. Das alte Wort von Dieter Wellershoff hat Berger zufolge deshalb nach wie vor seine Berechtigung. Der Admiral hatte einst festgestellt, dass der Soldat "den Frieden zum Beruf" habe.