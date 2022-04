Nach drei Jahren als Kompaniechef beim Logistikbataillon 461 wendet sich Benjamin Schulze (l.) neuen Aufgaben in Koblenz zu. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Bödigheim/Walldürn. Neuneinhalb Jahre war er in Walldürn stationiert, davon drei Jahre als Kompaniechef: Die Soldaten der 4. Kompanie haben auf dem Schloss in Bödigheim Abschied genommen von Major Benjamin Schulze. Dieser wechselt ins Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr nach Koblenz.

Der scheidende Kompaniechef blickte bei seiner Verabschiedung auf ungewöhnliche drei Jahre zurück. Denn zwei davon waren durch die Corona-Pandemie geprägt. Statt an der Waffe oder im Militärfahrzeug taten seine Soldaten Dienst in Gesundheitsämtern, Kliniken und Impfzentren. In den von Corona weniger beanspruchten Sommermonaten versuchte Schulze, die militärische Ausbildung zu forcieren und seine Einheit auf die Landes- und Bündnisverteidigung vorzubereiten. Doch dann kam es zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch dort waren die Walldürner Soldaten im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt. Unter anderem errichteten sie Behelfsbrücken und Sendemasten.

"In Walldürn beeindruckte mich das extreme kameradschaftliche Miteinander", sagte der Major. Nur deshalb sei es für das relativ kleine Logistikbataillon möglich gewesen, die hohe Auftragslast zu bewältigen. Eine "förmliche Anerkennung" vor versammelter Mannschaft sprach Schulze Stabsfeldwebel Marian Bormann und seinem Stellvertreter als Kompaniechef, Hauptmann Tim Gehlen, aus. "Die beiden haben mir und dem Spieß massiv den Rücken freigehalten", lobte der ehemalige Kompaniechef die beiden Männer.

Oberstleutnant Jens Behling, stellvertretender Kommandeur des Logistikbataillons 461, nahm die offizielle Übergabe der Kompanie an den Nachfolger Mario Zippan vor. Zuvor lobte er die vierte Kompanie: "Sie sind eine Einsatzkompanie!" Auch er wies auf die Einsätze der Soldaten in Pflegeeinrichtungen und Impfzentren sowie im Ahrtal hin. "Die Vierte wird mir auf Lebzeiten in Erinnerung bleiben", sagte er. Jetzt gehe es darum, die "volle Kriegstauglichkeit" der Einheit herzustellen. Er dankte dem scheidenden Kompaniechef: "Die Ära Schulze geht zu Ende!" Er lobte besonders dessen Einsatzbereitschaft und "integren Charakter".

Im Rahmen eines Empfangs für geladene Gäste im "Burggärtchen" des Schlosses dankte Ortsvorsteher Martin Heitmann der Kompanie für die gute Partnerschaft mit dem Buchener Stadtteil. Und auch Markus Gessler, Oberstleutnant der Reserve und Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Walldürn, freute sich auf das gute Miteinander seines Vereins mit den Soldaten. Er bedauerte, dass man in den vergangenen zwei Jahren wegen der Coronamaßnahmen keine gemeinsamen Veranstaltungen habe organisieren können.

Major Benjamin Schulze wechselt ins Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr nach Koblenz. Dieses ist für das Beschaffungswesen und die Nutzungsverwaltung der Streitkräfte zuständig. Wie Schulze im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erläuterte, werde er dort mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betraut.

Nach den Worten von Presseoffizier Jan-Frederik Dammenhain zählt die 4. Kompanie des Logistikbataillons 461 rund 200 Dienstposten, ihre Antrittsstärke liegt derzeit bei rund 120. Das in Walldürn stationierte Bataillon verfügt über fünf Kompanien. Vier davon haben in den vergangenen zwei Wochen einen neuen Chef erhalten.