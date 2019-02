In der Amtsstube des Bürgermeisters bleibt auch 1945 vieles beim Alten, auf der Straße macht sich die Präsenz der Besatzer aber bemerkbar. Bewaffnete US-Soldaten kontrollieren einen Spaziergänger. Der kann sich zu seinem Glück jedoch korrekt ausweisen und darf passieren.

Ein US-Militärgouverneur hat die Regierungsgewalt übernommen. In seinem "Command Post" im Bofsheimer Haus des Freilandmuseums laufen alle Fäden bzw. Stromkabel zusammen.

Walldürn. (jam) Männer mit Gewehren patrouillieren auf dem Gelände. An jeder Ecke sieht man Uniformen, Militärfahrzeuge, es gibt Ausweiskontrollen, Zwangsimpfungen und Lebensmittelspenden - amerikanische Streitkräfte regeln noch zwei Tage lang den Alltag im Odenwälder Freilandmuseum - so wie 1945. Sind die ausländischen Soldaten Besatzer oder Befreier? Die Interaktionen zwischen Einheimischen und Soldaten geben am heutigen Samstag und morgigen Sonntag die Antwort.

> Living History: Dass Geschichte weder langweilig noch trocken sein muss und außerdem nicht zwischen zwei Buchdeckeln stattfindet, zeigen die Darsteller des Studienkreises Militärgeschichte Königswinter eindrucksvoll. Als "Living History"-Veranstaltung erwecken sie den Alltag in Deutschland während des "ersten Sommers in Frieden" zum Leben. Sie nutzen dazu die Gegebenheiten des Museums und ergänzen sie um ihre Ausstattung aus privaten Sammlungen, um so dem Museumsbesucher eine ganzheitliche Begegnung mit der Geschichte zu ermöglichen.

Die Darsteller bewohnen das Dorf und gehen typischen Tätigkeiten der damaligen Zeit nach. Besucher können mit den Darstellern sprechen, Kleidung, Geräte, Fahrzeuge und andere Ausstattung aus nächster Nähe betrachten und sogar anfassen. Sie stehen also mitten im Geschehen und nehmen die Szenerie mit allen Sinnen wahr.

> Die Ausgangssituation im Dorf: Der Krieg ist vorbei, Deutschland ist besiegt und sieht sich einer ungewissen Zukunft gegenüber. Zwar ist das Dorf im Freilandmuseum weitgehend von der Zerstörung verschont geblieben, der Krieg hat jedoch sichtbare Spuren hinterlassen: Viele Ehemänner und Söhne sind gefallen, vermisst oder in Gefangenschaft, die Frauen müssen sich und ihre Kinder durchbringen. Vertriebene und Flüchtlinge sind auf der Durchreise oder versuchen, sich hier eine neue Heimat zu schaffen. Erste Heimkehrer haben sich nach Hause durchgeschlagen. Hamsterer aus den Städten sind auf der Jagd nach Lebensmitteln, der Schwarzhandel blüht.

Als Teil der Besatzungstruppen in Deutschland sind amerikanische Streitkräfte im Ort stationiert. Ein US-Militärgouverneur hat von seinem "Command Post" im Bofsheimer Haus die Regierungsgewalt übernommen. Er arbeitet in enger Absprache mit dem deutschen Bürgermeister, der dem Gouverneur Rechenschaft schuldig ist. Es gilt, eine neue deutsche Verwaltung zur Demokratisierung des Landes aufzubauen und mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau zu beginnen.

Die Deutschen stehen den amerikanischen Befreiern mit gemischten Gefühlen gegenüber. Den Amerikanern geht es mit dem ehemaligen Kriegsgegner nicht anders. Ihnen ist die Verbrüderung mit den Deutschen streng untersagt, trotzdem entstehen nach und nach erste soziale Kontakte.

> Das Programm im Freilandmuseum:

Samstag:

> 11 Uhr: Lebensmittelspenden des amerikanischen Volkes.

> 14 Uhr: Ankunft und Aufteilung der Flüchtlinge in ihre Quartiere.

> 16 Uhr: Zwangsimpfung der Dorfbewohner durch das US-Sanitär.

Sonntag:

> 10 Uhr: Gottesdienst für die US-Streitkräfte.

> 11 Uhr: Lebensmittelspenden des amerikanischen Volkes.

> 14 Uhr: Ankunft und Aufteilung der Flüchtlinge in ihre Quartiere.

> 15 Uhr: Zwangsimpfung der Dorfbewohner durch das US-Sanitär.