Laudenberg. (jasch) Tausche Landidylle gegen Alpenpanorama, fahre auf einem Lanz-Traktor von 1959 bis auf die Spitze des Großglockners in Österreich. Was klingt wie eine verrückte Idee, ist auch eine und wird gerade von Roland Haas in die Tat umgesetzt. Der Grund für sein Straßenabenteuer ist die Oldtimer-Traktor-WM am Großglockner. Dort, am höchsten Berg Österreichs, treffen sich 500 stolze Traktoren-Besitzer aller erdenklichen Marken, tragen Geschicklichkeitswettbewerbe aus und küren Weltmeister im Gleichmäßigkeitsfahren.

Zuvor legte sich Roland Haas eine Route mit Streckenbeschreibung und Campingplätzen zurecht, schraubte lange Nächte an seinem Kult-Traktor und Wohnwagen. Die Fahrt zur WM betrachtet er als schönsten Teil des Events. Da sein Oldtimer nur 20 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht, muss man es in der Tat mögen, gemütlich unterwegs zu sein.

Haas plante, von den 545 Kilometern Gesamtstrecke 140 pro Tag zu fahren. Das bedeutet, acht bis zehn Stunden auf dem Bulldog zu sitzen. Am vergangenen Sonntagmorgen brach er von seinem Heimatort Laudenberg in Richtung Österreich auf.

Am heutigen Samstagmorgen fahren alle Bulldogs von Ferleiten zum Fuschertörl den Großglockner hinauf. Die Strecke ist in zwei gleichlange Teilstrecken eingeteilt, wobei die Fahrzeit der ersten Teilstrecke die Vorgabe für die zweite ist und möglichst genau wiederholt werden muss. Der Teilnehmer mit der geringsten Differenz darf sich Weltmeister nennen. "Ich rechne mir keine Chancen aus", sagte Haas allerdings. "Ich fahr da einfach mit. Ich will einfach dabei sein." Durch einen Bekannten, der 2017 teilnahm, wurde er auf die Veranstaltung des Tourismusverbands Bruck/Fusch aufmerksam. "Man muss halt schon ein bisschen verrückt sein für solche Geschichten."

Der Laudenberger ist ein Oldtimer-Liebhaber. Autos, Motorräder, Unimog und der Lanz-Traktor stehen in seiner Garage. Letzteren hatte er vor vier Jahren als völlige Ruine erworben und von Grund auf restauriert. Ein gutes halbes Jahr habe das gedauert, erzählt Haas. Die Schrauberei ist sein Hobby. Einen der schönsten Oldtimer überhaupt, ein Borgward Isabella Coupé, baute er zum Cabrio um.

Auch über seinen Traktor hat er Besonderes zu berichten: Der Lanz 2016, Baujahr 1959, Volldiesel mit Pendelanlasser, hat nur einen Zylinder und dadurch eine richtige Eigendynamik, schwärmt Haas. Der Traktor sei immer in Bewegung, schüttle immer vorwärts und rückwärts. 1959 ist der Landmaschinenhersteller aus Mannheim von John Deere übernommen worden. Die bisherigen Farben blau/rot wechselten zu grün/gelb. An seinem Traktor fasziniert Haas das "entspannte Fahren, der Abstand zum normalen, hektischen Alltag – und die alte, überschaubare Technik".

Viel reparieren musste Haas auch am Wohnwagen, in dem er dieser Tage nächtigt: "Ich habe mir einen DDR-Wohnanhänger gerichtet, der sich QEK Junior nennt und auch ein Kultfahrzeug ist." Weil er leicht ist, ist er für die Fahrt bis nach Fusch perfekt geeignet – schließlich konnten den schon Trabbis ziehen.