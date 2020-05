Buchen. (pol/joc) Einen Leichenfund, der den Ermittlungsbehörden Rätsel aufgibt, gab es am Wochenende unweit des Ausflugsziels Buchener Hollersee. Ein 53-jähriger Mann aus Buchen war dort am Samstag in den Nachmittagsstunden regungslos aufgefunden worden. Ein herbeigeeilter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Familienvater wurde nach Angaben der Kriminalpolizei nach unten liegend im Krebsbächle aufgefunden. In dem Bach, einem Zulauf zum Hollersee, sind derzeit keine sonderlich großen Wassermengen anzutreffen. Wie lange der Mann dort gelegen hat, ist derzeit noch unklar.

Am Ort des Geschehens machte sich der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei ein Bild. Nach erstem Vernehmen wurden keine äußeren Anzeichen von Gewalt bei dem Verstorbenen festgestellt. Umso rätselhafter gestalten sich die Umstände des Todes daher für die Beamten des Kriminalkommissariats Mosbach, das die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Kriminalpolizei in Heilbronn hätten nach aktuellem Stand allerdings keinerlei Hinweise gefunden, die auf eine Fremdeinwirkung durch Dritte hindeuten würden, dies wurde am Montag auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung ausdrücklich bestätigt.

Trotz allem bleiben die Umstände rätselhaft. Deshalb steht die Aufklärung der Todesursache bei den laufenden Ermittlungen der Kriminalbeamten auch im Mittelpunkt. Derzeit wird eine Obduktion der Leiche geprüft. Und der Hausarzt des Verstorbenen soll hinzugezogen werden.