Hardheim. (adb) Informative Gespräche wurden am Samstag bei der Lehrstellenbörse des Walter-Hohmann-Schulzentrums geführt: Zum nunmehr fünften Mal waren zahlreiche Firmen aus der Region und natürlich Jugendliche mit ihren Eltern in den Aula- und Mensabereich gekommen, um sich über berufliche Perspektiven zu informieren.

Früh am Morgen begrüßte Schulleiter Harald Mayer das Publikum und wies auf die im Bildungskanon verankerte Berufsvorbereitung hin, die den Stellenwert der Schule als "Ausbildungsplatz für das Leben" untermauere. In diesem Kontext käme auch der Lehrstellenbörse ein bedeutsamer Stellenwert zu. Er dankte Timo Gramlich, der in bewährter Weise die Börse organisierte.

Die Gemeinde wurde durch Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Richter vertreten. Sie erinnerte an den gesellschaftlichen Wandel auf dem Arbeitsmarkt: "Früher standen die Bewerber Schlange, während heute die Firmen verstärkt um Nachwuchs kämpfen müssen", bemerkte sie und freute sich in diesem Sinne über die als "wichtiges Medium" anzusehende Lehrstellenbörse.

Nach den Grußworten blies man zum Sturm auf die zahlreichen Stände, an denen Ausbilder und Auszubildende bereitwillig die Fragen der Besucher beantworteten: In unkomplizierter Atmosphäre erklärten sie manches Berufsbild, schilderten ihren typischen Tagesablauf, gaben Tipps zum Schreiben überzeugender Bewerbungsmappen und informierten über Praktikumsmöglichkeiten. Dabei wurde ein breites Spektrum von Handwerksberufen über Beamtenlaufbahnen bis hin zu kaufmännischen, technischen oder sozialen Alternativen abgedeckt.

Auch heuer las sich die Liste der anwesenden Unternehmen wie ein "Who Is Who" regionaler und überregionaler Betriebe: Die Maschinenfabrik Gustav Eirich, die Firmen Grammer und Leiblein sowie die Hollerbach-Gruppe (Hardheim), Zerspanungswerkzeuge Wolfdieter Hieke (Buchen), Braun/P&G (Walldürn), Kuhn (Höpfingen), Göbes (Schweinberg), die Schornsteinfegermeister Lars Ederer (Hardheim) und Arnold Fischer (Gerichtstetten), die Zimmerei Linsler (Gerichtstetten), Scheuermann & Heilig (Hainstadt), Huayu-AluTech Werkzeugbau und Concad (Walldürn), Aurora/Schulz (Mudau), die Barmer-Ersatzkasse und die AOK Baden-Württemberg, das Deutsche Rote Kreuz, Edeka, die Volksbank Franken eG, die baden-württembergische Polizei und der Zoll, das Pflegeheim "Baulandhaus" (Hardheim) sowie das Geriatriezentrum St. Josef (Walldürn) und der Arbeiter-Samariter-Bund Heilbronn mit Heidrun Demel und Ronja Schwind vom ASB-Seniorenheim "An der Post" präsentierten den Besuchern ihre Angebot.

Die Gemeinde Hardheim stellte ihre Ausbildungsgänge im Verwaltungsbereich sowie im Gemeindekindergarten ("Kindervilla Kunterbunt") vor. Als einer der vielseitigsten Arbeitgeber Deutschlands unterhielt auch die Bundeswehr einen gut besuchten Stand. Abgerundet wurde die Lehrstellenbörse durch weiterführende Schulen: Die Frankenlandschule Walldürn und die Zentralgewerbeschule (ZGB) Buchen informierten über ihre Angebote; für die Bundesagentur für Arbeit war Berufsberaterin Marlene Seber vor Ort. Stand einem angesichts der geballten Ladung an Informationen eine Pause im Sinn, konnte man sich dank Kaffee und Kuchen am Stand der Hauptschulklasse 8 auch diesen Wunsch erfüllen.