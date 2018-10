Mosbach/Buchen. (wd) Vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach muss sich ab 12. November ein Mann aus Buchen wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Rund ein Jahr lang soll der 46-jährige Litauer einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieben haben. Sein Wohnort Buchen wurde dabei offenbar zur Drehscheibe fürs große Drogengeschäft des Angeklagten. Gegen seine Komplizen wird es zu weiteren gesonderten Strafverfahren kommen, hieß es gestern von der Staatsanwaltschaft Mosbach.

Die wirft dem 46-jährigen Angeklagten vor, er habe sich als Teil einer Gruppierung von mehreren Männern entschlossen, in größerem Stile Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben, um sich damit einige Zeit den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Der Angeklagte und seine Komplizen hätten verabredet, Betäubungsmittel aus Spanien durch Frankreich über Deutschland nach Tschechien zu transportieren und in Buchen zwischenzulagern. Der Angeklagte sei dafür zuständig gewesen, die Drogen in Schmuggelfahrzeugen zu verstecken und am Zielort auszubauen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe am 28. September 2017 mindestens 700 Gramm Kokain aus Tschechien nach Deutschland gebracht. Das Kokain habe mindestens ein Kokainhydrochloridgehalt von 30 Prozent gehabt. Am 24. Oktober 2017 soll der Angeklagte mindestens 20 Kilogramm Marihuana aus Spanien über Frankreich nach Deutschland gebracht haben. Am 29. Oktober habe dann die Ehefrau des Angeklagten mindestens drei Kilogramm Marihuana aus der vorangegangenen Lieferung mit einem Pkw nach Polen und anschließend weiter nach Litauen gebracht. Sie wird sich dafür in einem gesonderten Verfahren vor Gericht verantworten müssen. Bei der Kurierfahrt soll der Angeklagte vor seiner Frau in einem anderen Auto gefahren sein, um diese vor Kontrollen der Polizei und des Zolls warnen zu können. Der Angeklagte habe beabsichtigt, die Betäubungsmittel in Litauen gewinnbringend weiter zu veräußern.

Am 14. Mai 2018 soll der 46-Jährige mindestens 115 Gramm des in Buchen lagernden Marihuanas an sich genommen haben und anschließend mit einem Komplize nach Seckach gefahren sein, wo der Angeklagte das Marihuana an einen 17-Jährigen für 700 Euro verkauft und übergeben habe. Dem Mann sei das Alter des jugendlichen Käufers bekannt gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Drei Tage später habe der Beschuldigte in Buchen weitere 1,3 Kilogramm Marihuana eingelagert.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den 46-Jährigen, der sich seit 18. Mai in Untersuchungshaft befindet, lautet auf "gemeinschaftliche unerlaubte bandenmäßige Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen in Tateinheit mit dem Verbrechen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren".

Die Große Strafkammer ist mit dem Vizepräsidenten des Landgerichts, Dr. Alexander Ganter, zwei weiteren Berufsrichtern sowie zwei Schöffen besetzt. Zu dem Termin am 12. November sind sechs Zeugen und ein Dolmetscher geladen, zur Fortsetzung der Verhandlung am 19. November zwei Zeugen. Weitere Verhandlungstage wurden vorsorglich für 26. und 29. November angesetzt.