Walldürn. (Sti) Zur öffentlichen Sitzung kam am Donnerstag der Ausschuss für Technik und Umwelt im "Alten Schlachthof" zusammen. Die ATU-Mitglieder hatten über neun Arbeitsvergaben im Zuge der Erweiterung des Kindergartens St. Martin sowie über die Vergabe des Gewerks Schließanlage im Zuge des Neubaus der Sporthalle Keimstraße an die Firma Riedt zum Angebotspreis von 17.653 Euro zu beraten.

Einstimmig beschlossen wurde die Beschaffung eines Kleinfahrzeugs für die Ortspflege. Den Zuschlag erhielt die Firma Eugen Unkauf aus Abstatt-Happenbach zum Angebotspreis von 18.596 Euro. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2020 veranschlagt.

Stadtbauamtsleiter Christian Berlin informierte über das Flächenmanagement der Stadt und über die Bereiche Baulückenkataster und "Innenentwicklungspotenziale. Der Verband der Region Rhein Neckar (VRRN) mit Sitz in Mannheim hat für Walldürn und Ortsteile alle Baulücken erfasst und 2019 die Stadt Walldürn mit der Überprüfung der Wohnbau- und Gewerbebaulücken bezüglich der Nutzung beauftragt.

Wie der Präsentation zu entnehmen war, weist das Baulückenkataster bei Bauflächen, die kleiner als 2000 Quadratmeter sind, 249 Baulücken für die Kernstadt und die Ortsteile auf – 113 Baulücken in der Kernstadt und 136 in den Ortsteilen. Von den 113 Baulücken in der Kernstadt sind 9 nicht blockiert und somit bebaubar, 104 Baulücken sind blockiert. Eine blockierte Baulücke ist im Besitz von Privateigentümern, die nicht verkaufsbereit sind.

Von den 136 Baulücken in den Ortsteilen sind 24 nicht blockiert, während 112 blockiert sind. Die Ortsteile weisen folgende Zahlen auf: Altheim hat 35 Baulücken (8 nicht blockiert, 27 blockiert); Rippberg 33 (9 nicht blockiert/24 blockiert); Hornbach 16 (2 nicht blockiert/14 blockiert); Reinhardsachsen 4 (alle blockiert); Glashofen/Neusaß 8 (alle blockiert), Gottersdorf 16 (2 Nicht blockiert/14 blockiert); Gerolzahn 9 (2 nicht blockiert/7 blockiert); Wettersdorf 5 (1 nicht blockiert/4 blockiert).

Bezüglich der Potenziale bei Bauflächen, die größer als 2000 Quadratmeter sind, werden 24 Flächen für die Kernstadt und die Ortsteile als Wohnbau- und Mischbauflächen ausgewiesen, 6 in der Kernstadt und 18 in den Ortsteilen. Von den 6 in der Kernstadt ist eine nicht blockiert und somit bebaubar. Alle 6 Flächen sind im privaten Eigentum.

Von 18 Flächen in den Ortsteilen sind 4 nicht blockiert, von denen sich 2 im Eigentum der Stadt und 2 im privaten Eigentum befinden. Insgesamt sind 6 der 18 Flächen im Eigentum der Stadt, können aber nicht bebaut werden, da die Topografie nicht geeignet ist, die Erschließung zu teuer ist oder eine zu geringe Nachfrage Bauwilliger besteht.

Von den 18 Flächen in den Ortsteilen, die größer als 2000 Quadratmeter sind, befinden sich 5 in Altheim (1 nicht blockiert, 4 blockiert), 6 in Rippberg (3 nicht blockiert, 3 blockiert), 2 in Hornbach (beide blockiert), 1 in Gerolzahn (blockiert), 2 in Gottersdorf (1 nicht blockiert,1 blockiert), und 2 in Reinhardsachsen (1 nicht blockiert,1 blockiert).

Wie Bürgermeister Markus Günther kritisch anmerkte, sei die Lage in Sachen Bebauungsmöglichkeiten in Walldürn dramatisch.

Der Leiter des Stadtbauamts informierte über die Altwasserbeseitigung in Altheim. Die Stadt beabsichtige, in Abstimmung mit dem Landratsamt ihre Organisation der Abwasserbehandlung zu überprüfen. Dies betrifft alle Kläranlagen in Walldürn und den Ortsteilen. Auch die Kläranlage in Altheim soll insoweit überprüft werden, ob eine Sanierung oder eine Ableitung zu einem anderen Standort möglich ist. Hier wäre neben der Sanierung der Anlage eine Ableitung zu einer noch zu erweiterten Anlage nach Rosenberg zu prüfen.

Unter Federführung Rosenbergs sei ein Angebot für ein Gutachten eingeholt worden. Das Angebot umfasst die Zustandsbewertung der Anlagen, eine Untersuchung möglicher Ableitungstrassen, die Eruierung einer Ausbauvariante der Kläranlage Rosenberg sowie die Kostenschätzung. Die Gesamtsumme für das Strukturgutachten für Rosenberg, Ahorn und Walldürn würde sich auf 90.000 Euro belaufen. Nach Aussage des Landratsamtes bestehe die Möglichkeit einer Förderung über die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit 50 Prozent. Die Verwirklichung der Untersuchung sei für 2021 vorgesehen.

Ausgehend von der Angebotssumme und einer Förderung von 50 Prozent würde bei den drei Kommunen ein Eigenanteil von rund 45.000 Euro verbleiben. Die Aufteilung des Eigenanteils auf die drei Kommunen solle im Rahmen der noch zu erstellenden Vereinbarung geregelt werden. Die Kosten würden für den Haushalt 2021 eingeplant. Der Ausschuss stimmte mit einstimmigem Votum zu.