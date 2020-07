Hettingen. (rp) Die Straßenbauarbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke der L522 in der Ortsdurchfahrt von Hettingen beginnen am Montag, 20. Juli, und sind voraussichtlich am 9. September abgeschlossen. Die Vorarbeiten laufen unter Beibehaltung des fließenden Verkehrs: Mit halbseitigen Sperrungen in wechselnden Teilbereichen werden in der Ortsdurchfahrt zunächst die defekten Straßeneinläufe ersetzt. Ab Montag, 10. August, muss die Strecke jedoch für die Hauptarbeiten am Asphaltbelag zwingend voll gesperrt werden.

Sobald die Asphaltarbeiten abgeschlossen sind und die Verkehrssicherheit wiederhergestellt ist, kann die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die genaue Dauer der Vollsperrung will das Regierungspräsidium rechtzeitig in einer gesonderten Mitteilung bekannt geben. Der überörtliche Verkehr wird während der Vollsperrung von Buchen kommend über Eberstadt und Götzingen Richtung Altheim umgeleitet. Der Anliegerverkehr und der Busverkehr werden sichergestellt. Lediglich in der Zeit der Asphaltarbeiten ist eine Vollsperrung für alle Verkehrsteilnehmer unumgänglich.

Auf einer Gesamtlänge von 1300 Meter wird die Asphaltdeckschicht erneuert. Die Arbeiten sind erforderlich, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden sind. Die Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro trägt das Land Baden-Württemberg.

Info: www.baustellen-bw.de