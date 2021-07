Buchen. (mb) "Reproduktion und Wirklichkeit" lautet der Titel der Mitgliederausstellung, die der Kunstverein Neckar-Odenwald am vergangenen Sonntag im Kulturforum "Vis-à-vis" in Buchen eröffnet hat. 17 Künstlerinnen und Künstler präsentieren bis zum 29. August ihre Werke.

Mit großer Freude eröffnete Harald Kielmann, Vorsitzender des Kunstvereins, die erste Ausstellung seines Vereins in Buchen in diesem Jahr. Normalerweise organisiere der Verein in Buchen vier Ausstellungen im Jahr. Wegen der Corona-Maßnahmen hätte jedoch eine im Mai geplante Ausstellung nicht stattfinden können. Man hoffe, Anfang September und im November die beiden noch ausstehenden Ausstellungen veranstalten zu können.

Die aktuelle Schau im "Vis-à-vis" besteht aus Original-Werken, die an den Wänden hängen beziehungsweise im Raum stehen, und aus Reproduktionen auf Din-A3-Papier, die auf dem Boden ausliegen. Während die Kunstwerke über unterschiedliche Größen verfügten, habe man für die Reproduktionen eine einheitliche Größe gewählt.

Kielmann dankte vor allem den Kunstvereinsmitgliedern Bernhard Stüber, Gitta Stotz, Hildegard Becke, Thomas Breuer und Ulrike Thiele für ihre Hilfe bei der Vorbereitung.

Ulrike Thiele, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins, stellt das Werk einer abwesenden Künstlerin vor. Foto: Martin Bernhard

"Das fühlt sich an wie ein erster Schritt zurück in eine Normalität", freute sich auch Benjamin Laber, Beigeordneter der Stadt Buchen, über die Vernissage und die Ausstellung an sich. Anschließend befasste sich Laber mit dem Begriff "Wirklichkeit". Letztlich sei diese Wahrnehmung individuell und von der Lebensgeschichte des einzelnen geprägt. "Wirklichkeit ist das, was wirkt", stellte er fest. Kunst bewirke Emotionen wie Freude, Trauer oder Begeisterung.

Anschließend erläuterten die Künstler ihre Werke. Über die Werke abwesender Künstler sprach Ulrike Thiele, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins. Die Ausstellung zeigt abstrakte Gemälde, aber auch einzelne Skulpturen und Installationen. Folgende Künstler stellen aus: Wilfried Georg Barber, Hildegard Becker, Hildgund Beichert, Heidrun Breiding, Thomas Breuer, Christine Doege, Gudrun Epp, Sofia Greff, Bettina Hofmann, Uli Körber, Rena N, Marie-Luise Schwind, Birgit Sommer, Renate Stolz, Bernhard Stüber, Ulrike Thiele und Werner Zeh. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.