Buchen/Hardheim. (joc/rüb) "Kein Grund zur Panik!" Der Vorsitzende des TSV 1863 Buchen, Kurt Bonaszewski sieht keinen Grund, bei der aktuell aufkeimenden Debatte um das mögliche Aus für die Kunstrasenplätze in Schwarzmalerei zu verfallen. Dennoch ist Wachsamkeit geboten. Wir haben uns in Buchen und Hardheim - den Standorten der beiden einzigen Kunstrasenplätze im Altkreis Buchen - umgehört.

"Unsicherheit, wie jetzt vielerorts zu lesen war, treibt uns jedenfalls nicht um", betont Bonaszewski, der im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung die Situation aus Sicht seines Vereins analysiert: "Wir müssen uns als Sportverein selbstverständlich auch der Umweltproblematik stellen. Das tun wir auch, und das haben wir auch bislang getan, und genau deshalb sehe ich auf den TSV in dieser Frage keine Probleme zukommen." Schon beim Bau des Kunstrasenplatzes 2015/2016 hätten sich die Stadt Buchen und der TSV ganz bewusst für die modernere Form des Füllmaterials entschieden. Dies sei zwar ebenfalls noch Mikroplastik aber längst nicht so schädlich wie die Altreifen, die zuvor auf vielen Kunstrasenplätzen Verwendung gefunden hätten.

Aber selbst wenn die EU-Oberen auch dieses Granulat auf den Index setzen, bleibt Bonaszewski gelassen: "Wir werden dadurch keine Probleme bekommen, denn bei unserem Platz Am Ring in Buchen ist es wegen des eigens eingebauten Bitumenuntergrunds möglich, das Mikroplastik einfach abzusaugen und durch ein anderes Material zu ersetzen. Das ist kein finanzieller Kraftakt und damit ist das Problem ein für alle Mal vom Tisch!"

Man habe sich bereits mit dem Alternativmaterial Korkgranulat befasst, das Mikroplastik ersetzen könnte. Dazu Kurt Bonaszewski: "Es geht zusammengefasst doch darum, ein Material für das Spielfeld zu finden, das keine größere Verletzungsgefahr für den Spieler mit sich bringt und gleichzeitig umweltschonend ist. Wenn das mit Kork erreicht werden kann, warum nicht. Ich allerdings habe da erhebliche Bedenken. Kork kommt vornehmlich aus Südeuropa und Nordafrika. Das heißt erst mal: längerer Transportweg; außerdem müssten hierfür viele Korkeichen gefällt werden. Ob bei einer übermäßigen Nutzung dieses Naturprodukts die Ökobilanz dann noch im Reinen ist, das ist mehr als fraglich."

In einem Punkt kommt die EU-Offensive recht unpassend für die Planungen des TSV: Weil man in Buchen nicht so richtig glücklich mit dem etwas kürzeren Ricoten-Spielfeld im Stadion wurde, war angedacht, frühestens im nächsten Jahr, den Ricotenbelag, auf dem Jugendspiele ausgetragen werden, durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen. Diese Pläne hat man jetzt fallen lassen. Neue Überlegungen: Der Ricotenplatz soll zum Rasenplatz werden, wenn es finanziell machbar ist.

In einem Punkt der derzeit geführten Diskussion um das EU-Nein zum Kunstrasenplatz schließt sich Bonaszewski den Kritikern an: "Man kann nicht von heute auf morgen sagen, jetzt ist Schluss mit Plastik. Es muss planbar sein, das heißt, die EU muss tragfähige Übergangsfristen anbieten. Ich persönlich finde Seehofers Vorschlag mit den sechs Jahren sehr gut!"

Ganz überraschend sei für ihn die EU-Ansage jetzt nicht gekommen: "Bereits im Mai hat mich ein Bekannter vom Badischen Sportbund über entsprechende Pläne in Kenntnis gesetzt. Wir haben uns dann mit Vertretern des Sportbundes und der Stadt an einen Tisch gesetzt und die Lage erörtert. Dabei haben wir auch über Alternativen beim Material gesprochen."

Gut 15 Kilometer weiter machen sich die Verantwortlichen ebenfalls Gedanken. Als erste Gemeinde im Altkreis verfügt Hardheim bereits seit Mitte der 90er Jahre über einen Kunstrasenplatz. Im Gegensatz zum Rasenplatz im Stadion, der in Vereinsbesitz ist, gehört der Hardheimer Kunstrasenplatz der Kommune. Von einem möglichen Verbot betroffen wären aber nicht nur die Fußballer des TVH als Hauptnutzer, sondern auch die Jugendmannschaften der SG Erftal und der FC Schweinberg.

Ob die Pläne der EU überhaupt Auswirkungen auf den Hardheimer Platz haben könnten, steht aber noch gar nicht fest: "Vom möglichen Verbot von Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen bis 2021 könne der Platz in Hardheim grundsätzlich betroffen sein", sagt Kämmerer Bernd Schretzmann, der sich im Rathaus mit der Problematik befasst. Der Platz wurde vor 25 Jahren angelegt. Der intensive Spielbetrieb hat jedoch seine Spuren an der Kunststoffoberfläche hinterlassen. So wurde der Platz Ende 2015 für knapp 250.000 Euro grundlegend saniert.

Bereits im Zuge der Sanierungsarbeiten im Jahr 2015 sei die Frage nach eventuell enthaltenen Umweltgiften aufgetreten, erklärt Schretzmann. Bei der Auswahl des auf den Platz aufgebrachten Granulats habe man sich deshalb damals für ein unbedenkliches, aber kostenintensiveres Material entschieden. "Insofern können wir vorerst nur abwarten und hoffen, dass das bei der Platzsanierung verwendete Material den noch zu konkretisierenden Vorgaben bereits entspricht", betont Schretzmann.

Die Folgen eines Verbots wären in Hardheim auf jeden Fall gravierend, wie Torben Franzwa, Abteilungsleiter der Fußballer des TV Hardheim, deutlich macht: "Das wäre vor allem in den Wintermonaten fatal für unseren Verein und die gesamte Jugendspielgemeinschaft Erftal. Im Sommer können wir zwar dankenswerterweise auf den Sportplatz in der Bundeswehrkaserne ausweichen. In den übrigen Monaten würden aber viele Spiele und Trainingseinheiten bei der Jugend und den Senioren ausfallen, denn unser Hauptplatz allein wäre überlastet, wenn der Kunstrasenplatz nicht mehr zur Verfügung stehen würde."

"Deshalb hoffen wir, dass es nicht so weit kommt", betont Franzwa und spricht sich für ein umsichtiges und Rücksicht auf die Vereine nehmendes Vorgehen aus: "Ein Bestandsschutz für die bestehenden Plätze wäre aus meiner Sicht sinnvoll."