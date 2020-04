Im Knurps-Kulturkeller in Möckmühl haben Chef Robin Müther und seine Lebensgefährtin Jasmin Hasslinger jetzt fernab vom Theaterbetrieb Zeit zum kreativen Eigenbau. Unser Bild zeigt die Entstehung der Kulisse zu einer Geschichte von Michael Ende. Foto: Anita Ludwig

Von Anita Ludwig

Möckmühl. Seine erste Frühjahrssaison hat sich Robin Müther etwas anders vorgestellt. Als er im vorigen Jahr die Leitung des Puppentheaters und der Kleinkunstbühne "Knurps" in Möckmühl übernahm, stand er auf einem soliden Fundament: Reinhard Michael Siegl hatte seinem Sohn unter anderem einen festen Kundenstamm und ein gut funktionierendes Künstlernetzwerk übergeben.

Am 22. März wäre nun die Premiere seiner Adaption von Michael Endes "Geschichte von der Schüssel und vom Löffel" gewesen. Mitten in der heißen Phase der Proben wurde Müther dann von den Ereignissen förmlich überrollt. Gab es anfangs noch Hoffnung wegen der geringen Anzahl derer, die im Knurps-Keller Platz finden, stand dann wenige Tage vor der Premiere das Aus vor der Tür.

Doch nicht nur die sonntäglichen Aufführungen des Puppentheaters werden vielleicht für die komplette Saison, die jährlich zum Beginn der Sommerferien endet, ausfallen. Auch die Reisebühne ist in Quarantäne. Mit dieser besucht Müther überall im "Ländle" Kindergärten und Grundschulen.

Die Schulen und die Kindergärten sind zu und somit alle Aufträge bis auf Weiteres storniert. Allein achtmal war die Reisebühne für die nächsten Wochen fest gebucht; dazu kommen noch insgesamt 15 Aufführungen im Keller. Eine Ausfallversicherung hat die Bühne für diesen besonderen Fall nicht.

Die Premiere der "Geschichte von der Schüssel und vom Löffel" könnte in den Mai verschoben werden, falls sich bis dahin wieder alles normalisiert. Falls. Das Problem sehen Müther und seine Lebensgefährtin Jasmin Hasslinger eher darin, dass die Kunst im Allgemeinen von den kommenden Ereignissen an die Wand gedrückt wird.

Hasslinger ist hauptberuflich Erzieherin und unterstützt Müther im Knurps-Keller nicht nur als kompetente Beraterin. Sie spielt selbst diverse Puppenstücke. Zurzeit "brainstormen" beide ziemlich viel über Alternativen.

So erwägen sie beispielsweise, online über einen Youtube-Kanal Präsenz zu zeigen. Die Probleme, die sich dabei ergeben, liegen aber auf der Hand. "Kostenlos geht nicht, denn wer online schaut, kommt nicht mehr zu uns." Wie aktuell bei vielen Künstlern derzeit sei ein Account angedacht. Doch die Atmosphäre und die Interaktion mit den Kindern würden hier eben total fehlen.

Die beiden kreativen Geister haben jedoch noch andere Ideen. "Wir überlegen uns, ein Kinderbuch für die Kleinsten herauszugeben – angelehnt an die Knurpsfiguren aus stabiler Pappe." Einzelne Elemente sollen beweglich sein. Reinhard Michael Siegl, der bisher alle seine Puppen selbst geschaffen hat, würde die Bilder dazu malen.

Die Kreativität und die Ideen bestimmen also weiterhin ihren Alltag. Anfangs sei es jedoch schwer gewesen, sich zu motivieren und dem Tag eine Struktur zu geben. Doch inzwischen sind beide so weit, die Zeit bewusst zu nutzen für das Danach, wenn der Alltag wieder die Bedingungen diktiert und der Fantasie so oft die Luft abdreht.

Doch wie und von was lebt ein freischaffender Künstler und Alleinunternehmer in der Zeit davor? Die Zusagen der Regierung auf Soforthilfe bedeuten für Robin Müther eine große Erleichterung. Die Anträge seien tatsächlich transparent und einfach gestaltet. Er habe nach der Abgabe des Antrags innerhalb kürzester Zeit die Bestätigung der Landesbank erhalten, dass dieser bearbeitet wird: "Das war eine durch und durch positive Erfahrung." Müther vertraut darauf, dass die versprochene Unterstützung in den nächsten Tagen überwiesen wird.

Und für die Zukunft wünschen sich er und Jasmin Hasslinger im Namen aller Kulturschaffenden: "Bitte vergesst die Kunst und eure Künstler nicht!"