Die Vorbereitungen zum "Caribic"-Revival 2018 am 23. und 24. November in der ehemaligen Kult-Disco laufen. Foto: W. Jaufmann

Götzingen/Schlierstadt. (jm) Es wurde zum regionalen Disco-Event des Jahres 2017, als im vergangenen November die Kult-Disco "Caribic" in Schlierstadt zur großen Überraschung ihrer großen ehemaligen Fan-Schar zu einem nostalgischen Revival ihre Türen nochmals öffnete. Die damalige Nachfrage bzw. das unbeschreibliche Echo und nicht zuletzt der phänomenale Erfolg entwickelten sich zu einer regelrechten Herausforderung für die Verantwortlichen des sich der Kinderhilfe widmenden Vereins "Help! Sommermärchen-Team" - der sich einer zweiten Auflage des Revivals nicht entziehen kann und nun in Kooperation mit dem Förderverein dessen Vorbereitung ins Visier genommen hat.

Der Wunsch vieler letztjähriger "Caribic"-Besucher nach einer Wiederholung geht nun also in Erfüllung. Am 23. und 24. November stehen erneut zwei nostalgische Revival-Nächte in Schlierstadt an, insbesondere dank der Unter-stützung durch Birgitta und Richard Seibold, der Besitzer des ehemaligen "Caribic"-Areals. Aufgrund der Bereitstellung des Erlöses für die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher in der Region stellen sie die erinnerungsträchtige Räumlichkeit wieder zur Verfügung.

Somit hat die "Caribic"-Generation erneut die Möglichkeit, beim Besuch nochmals nostalgische Disco-Atmsphäre zu genießen und nebenbei Gutes zu tun. Unterstützt werden sollen diesmal voraussichtlich die Buchener Diakonie-Werkstätten für Behinderte der Johannes-Anstalten Mosbach sowie die vierjährige Salina aus Höpfingen, die aufgrund eines angeborenen Herzfehlers ein Spenderherz benötigt, und der erkrankte fünfjährige Luca aus Schweinberg.

Die zweite "Caribic"-Nostalgie-Auflage wartet gar mit einer technischen Neuerung auf, denn sie wird wie in alten Zeiten üblich als Schwarzlicht-Party über die Bühne gehen.

Der Tanz-Tempel öffnet an beiden Tagen um 19 Uhr. Für die richtige Musik und stimmungsvolle Atmosphäre wird DJ Hansi am Mischpult sorgen, assistiert von DJ Andreas. Die "Ehemaligen" dürfen sich also zu Recht auf einen tollen Tanz-Event freuen.

Wegen begrenzter Parkmöglichkeiten werden die Veranstalter einen Shuttle-Service organisieren.

Wegen des absoluten Memory-Charakters und der sich abzeichnenden beachtlichen Nachfrage können die je Abend zur Verfügung stehenden Karten nur an Ü-35-Besucher abgegeben werden. Karten sind sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich - am Sonntag, 28. Oktober, ab 10 Uhr im Gasthaus zum "Badischen Hof" in Schlierstadt. Es können maximal vier Karten pro Käufer zu erwerben.