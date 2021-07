Külsheim. (pol/mare) Eine 89-Jährige starb am Montagmorgen bei einem Unfall bei Külsheim. Das teilt die Polizei mit.

Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 8.30 Uhr auf der L508 von Steinfurt in Richtung Steinbach. Kurz nach dem Abzweig nach Külsheim setzte der Mann zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gefährts an, übersah dabei aber wohl den entgegenkommenden Ford einer 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Die 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, ihre 89 Jahre alte Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Mercedes wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße musste bis zum Mittag gesperrt werden.