Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/pp) "Die Bürger unseres Zuständigkeitsbereichs leben wirklich in einer sicheren Region", stellte der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, am Dienstag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2018 zufrieden fest. Das auch für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständige Präsidium gilt damit als drittsicherstes in Baden-Württemberg. Der Neckar-Odenwald-Kreis selbst ist im "Ranking" allerdings ein wenig abgerutscht (von Rang sechs auf Platz acht): Während insgesamt im Präsidiumsbereich ein Rückgang der Häufigkeitszahl (also wie viele Fälle pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen sind) um 0,7 Prozent auszumachen ist, ist die Kriminalitätsbelastung im Landkreis um 1,1 Prozent gestiegen. Verzeichnet sind für den Neckar-Odenwald-Kreis 3356 Delikte/100.000 Einwohner.

Auch in Sachen Aufklärungsquote weist die Statistik für den Kreis rote Zahlen aus, die Aufklärungsquote ist von 67,3 auf 65 Prozent gesunken. Damit liefert man allerdings immer noch den Bestwert im rund 4400 Quadratkilometer großen Präsidiumsbereich, in dem insgesamt die Quote der Aufklärungen um 0,4 Prozent (auf 61,2 %) zurückgegangen ist. Der Landesschnitt liegt hier bei 62,7 Prozent.

Im Rahmen der Präsentation verwies Polizeidirektor Becker auf große Erfolge bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Dieser Bereich sei einer der polizeilichen Tätigkeitsschwerpunkte der letzten Jahre gewesen und werde dies auch weiterhin sein. Neben stark repressiven Maßnahmen wurde auch 2018 umfangreiche Präventionsarbeit geleistet. Die "Ermittlungsgruppe Wohnung" sei hier ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Die Zahlen bestätigen Beckers Einschätzung: Die Einbrüche im Präsidiumsbereich gingen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 40,8 Prozent zurück. Fast die Hälfte der Taten blieb im Versuchsstadium stecken. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden im vergangenen Jahr 59 Einbrüche verzeichnet, das sind neun (13,2 Prozent) weniger als 2017. Mit einer Aufklärungsquote von 23,6 Prozent belegte das Präsidium Heilbronn Platz fünf im Land.

Zu 100 Prozent aufgeklärt wurden unterdessen die Straftaten gegen das Leben. Die Delikte Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung tauchen insgesamt 31 Mal (minus 13,9 Prozent) in der Statistik auf, acht Fälle ereigneten sich im Kreis. Als besonders spektakulär blieb hier der Gaststätten-Mord von Götzingen (im Januar 2018 aufgedeckt) in Erinnerung, der tatverdächtige Wirt wurde später zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Eine deutliche Zunahme musste bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2018 festgestellt werden. Im Kreis wurden vergangenes Jahr 120 Sexualdelikte angezeigt, das sind 49 (69 Prozent) mehr als 2017. Die mit der Neueinführung des § 184 im Strafgesetzbuch ("Grapscherfälle") einhergehende Sensibilisierung der Öffentlichkeit und ein dadurch verändertes Anzeigeverhalten dürften Auswirkung auf die Anzahl der erfassten Fälle haben, erklärt man seitens der Polizei. Die Aufklärungsquote lag im Präsidiumsbereich mit 85,7 Prozent um 1,8 Prozent über dem Vorjahr.

Die Polizei will in diesem Bereich nun einen präventiven Schwerpunkt bei diesen Delikten legen. Das Projekt "Sicher. Unterwegs. - Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum" soll konkrete Verhaltenshinweise vermitteln und das Sicherheitsgefühl von Frauen im öffentlichen Raum, insbesondere gegenüber (sexualisierter) Gewalt stärken.

Leicht rückläu-fig sind die Zahl der Diebstahlsdelikte (minus 6,8 Prozent) und die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte (u.a. Körperverletzung/Raub), die im Präsidiumsbereich um insgesamt um 4,3 Prozent abgenommen haben (4747 Fälle). Im Kreis beträgt der Rückgang sogar 6,6 Prozent (736). Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen sank in diesem Bereich im Vorjahresvergleich leicht, wobei die Anzahl der tatverdächtigen Asylbewerber/Flüchtlinge deutlich um 26,7 Prozent zurückging. Auch bei anderen Delikten ist ein Rückgang dieser Tatverdächtigengruppe zu verzeichnen.

Innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn weisen der Landkreis Heilbronn, der Neckar-Odenwald-Kreis (plus 6,9 Prozent) und insbesondere der Main-Tauber-Kreis (plus 37,4 Prozent) weiter steigende Fallzahlen im Bereich der Rauschgiftkriminalität auf. Die Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums Heilbronn liegt hier insgesamt bei 95,4 Prozent.

"Die steigende Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte zeigt einen sehr bedenklichen gesellschaftlichen Trend!", kommentierte Hans Becker die entsprechenden Zahlen für das Polizeipräsidium Heilbronn. Mit ei-ner Steigerung von 10,9 Prozent deckte sich die Entwicklung der Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte nahezu mit dem Landestrend (plus 10,1 Prozent). Besonders unschön sind die Zahlen aus dem Kreis, wo eine Steigerung um 40 Prozent ausgewiesen ist.

Ebenfalls schlechte Werte liefert der Kreis in Sachen Straßenkriminalität, also auch Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum. Hier ist ein Anstieg von 8,1 Prozent zu verzeichnen, im Präsidiums-Bereich insgesamt waren es minus 2,9 Prozent.

"Bei den Betrugsdelikten sind vor allem im Phänomenbereich ,Falsche Polizeibeamte‘ die Fälle angestiegen", skizzierte Polizeipräsident Becker in Bezug auf Maschen wie den Enkeltrick. Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist um 11,7 Prozent gestiegen, 7142 Fälle waren zu beklagen.

Die hohe Sozialschädlichkeit dieser Delikte erfordere eine klare Schwerpunktsetzung der Polizei. Zusammenfassend könne man mit den Zahlen der Kriminalstatistik zufrieden sein, befand Polizeipräsident Becker. Was er auch als Zeichen für die Qualität der Arbeit der Polizeibeamten - auch vor dem Hintergrund, dass man personell nicht optimal aufgestellt sei - wertet.