Mosbach/Buchen. (ar) Krankenkassen haben zuletzt etliche Kliniken in der Republik verklagt. In diesen Klagen stellen die Kassen die Kosten der Kliniken für die Behandlung von Schlaganfall-Patienten und Patienten der Akutgeriatrie in Frage und wollen von vielen Krankenhäusern bereits ausgezahlte Geldbeträge zurück. Welche Auswirkungen hat dies nun auf das finanzielle Ergebnis der hiesigen Kliniken. Darüber sprachen wir mit Landrat Dr. Achim Brötel, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Welche finanziellen Auswirkungen haben die Rückforderungen der Kassen für die Neckar-Odenwald-Kliniken?

Stand heute gehen wir glücklicherweise davon aus, dass das Ganze im besten Fall überhaupt keine finanziellen Auswirkungen für uns haben wird. Das Krisenmanagement der Spitzenverbände, allen voran der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hat hier wirklich hervorragend funktioniert. Und: Auch in politischer Hinsicht hat es vielfache Unterstützung gegeben. Unser Bundestagsabgeordneter Alois Gerig war auch involviert. Das Thema ist aber ja nicht nur bei uns aufgeschlagen, sondern bundesweit überall dort, wo es eine Akutgeriatrie und eine Schlaganfallversorgung gibt. Inzwischen rudern die Krankenkassen Gott sei Dank aber flächendeckend wieder zurück. Insbesondere die AOK Rhein-Neckar-Odenwald hat sich uns gegenüber hier ausgesprochen fair verhalten. Dafür bin ich sehr dankbar.

Die Kliniken schreiben dadurch also keine (noch tieferen) roten Zahlen?

Dass gar nichts an den Neckar-Odenwald-Kliniken hängen bleibt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Bestimmtheit sagen, weil in Einzelfällen sowohl Klageverfahren als auch entsprechende Verhandlungen noch laufen. Der mit weitem Abstand größte Teil des drohenden Schadens ist aber definitiv abgewendet. Insofern schlafe ich inzwischen wieder deutlich besser als noch vor einigen Tagen.

Wie viele Klagen sind von den Krankenkassen eingegangen, und wie viele Fälle sind verrechnet worden?

Es sind 30 Klagen bei uns eingegangen und in einer etwa annähernd gleich hohen Zahl von Fällen ist es zu Verrechnungen gekommen. Die Klagen sind größtenteils noch anhängig. Ich hoffe aber, dass die betreffenden Krankenkassen auch noch zur Vernunft kommen und ihre Klagen wieder zurücknehmen. Insgesamt sind aber weniger als 60.000 Euro tatsächlich vor Gericht gelandet.

Was bedeuten denn die erhobenen Klagen? Ist in den Neckar-Odenwald-Kliniken falsch abgerechnet worden?

Mitnichten. Die Abrechnungen der Neckar-Odenwald-Kliniken waren absolut korrekt. Wir hatten sogar speziell für diese Fallkonstellationen vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine explizite Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, bei dem es zu keinerlei Beanstandungen gekommen ist. Deshalb haben die Kassen ja auch die ganze Zeit über problemlos bezahlt. Wenn hier etwas falsch ist, dann ist es ein offenbar völlig weltfremdes Urteil des Bundessozialgerichts, das sich angemaßt hat, die tatbestandlichen Voraussetzungen einer bestimmten Fallpauschale einfach neu zu definieren. Das geht an der Realität um Lichtjahre vorbei, hat hier aber zunächst einmal vermeintliche Rückforderungsansprüche der Krankenkassen bis in das Jahr 2014 hinein ausgelöst.

Um den Druck auf die Krankenhaus-Betreiber zu verringern, hatte das Bundesgesundheitsministerium als Reaktion auf das Kasseler Urteil kurzfristig entschieden, die Verjährungsfrist, innerhalb derer Kassen Geld für falsch abgerechnete Behandlungen zurückfordern können, von vier auf zwei Jahre zu verkürzen. Haben sich die Betreiber dadurch ins eigene Fleisch geschnitten?

So kann man das nicht sehen. Tatsache ist aber schon, dass die erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens quasi über Nacht in den Entwurf eingefügte Verkürzung der Verjährungsfrist dann bei den Krankenkassen geradezu reflexartige Rückforderungsreaktionen ausgelöst hat. In gewisser Weise muss man dafür sogar Verständnis haben. Wenn einem ein höchstrichterliches Urteil vermeintliche Rückforderungsansprüche quasi offeriert und man sie als Vorstand einer Krankenkasse dann nicht auch geltend macht, kann man selbst in die Haftung geraten. Der handwerkliche Fehler liegt hier aber eindeutig beim Bundesgesundheitsministerium. Dort hätte man nämlich erkennen müssen, was das für Konsequenzen hat. Deshalb wäre es unbedingt geboten gewesen, gleich ein Aufrechnungsverbot mit zu beschließen. Dass das nicht geschehen ist, ist in meinen Augen absolut ärgerlich.

Das neue Jahr steht vor der Tür. Welchen Wunsch haben Sie an den Gesetzgeber?

Da es hier nur um eine einzige OPS-Ziffer (Mit dem Operationen- und Prozedurenschlüssel werden Operationen und andere medizinische Prozeduren in der stationären Versorgung und im Bereich ambulantes Operieren verschlüsselt, Anmerkung der Redaktion) gegangen ist, es aber noch rund 1400 andere gibt, muss das bislang noch ausstehende generelle Aufrechnungsverbot für solche Konstellationen jetzt schnell im Gesetz verankert werden, damit morgen oder übermorgen nicht wieder etwas Ähnliches passiert. Solche kropfunnötigen Schrecksekunden braucht nämlich niemand. Die Vergangenheit kann niemand mehr ändern. Die Krankenhäuser brauchen deshalb unbedingt eine Art Vertrauensschutz für Vorgänge, die bereits abgeschlossen und beanstandungsfrei abgerechnet sind.