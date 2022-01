Das Krankenhaus Hardheim will sein Arztspektrum erhalten und nach Möglichkeit noch ausbauen, kündigt Lothar Beger im RNZ-Interview an.

Hardheim. (dore) In den zwei Jahren, die er beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn tätig ist, hat Lothar Beger einen normalen Krankenhausbetrieb ohne Corona noch fast gar nicht erlebt. Zum 1. Februar 2020 wechselte er als langjähriger Hauptamtsleiter Hardheims in die Krankenhausverwaltung und zum 1. April 2020 übernahm er die Stelle des langjährigen Verwaltungsleiters Ludwig Schön. Mitten in dieser Zeit – Anfang März 2020 – nahm das Virus Deutschland und die ganze Welt ein. Mit der RNZ sprach der 53-Jährige über die besonders herausfordernde Anfangszeit, welche Ziele in den zwei Jahren erreicht werden konnten, und wie das Krankenhaus Hardheim auch künftig konkurrenzfähig sein kann.

Lothar Beger an seinem Arbeitsplatz im Verwaltungsgebäude des Hardheimer Krankenhauses: Er trat seinen Job als Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn zu Beginn der Corona-Pandemie an. Fotos: Dominik Rechner

Herr Beger, wie gefällt Ihnen Ihr Job?

Es ist anders, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ich weiß noch nicht, ob das an Corona liegt oder nicht. Aber es ist eine absolut vielseitige Tätigkeit und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Die Vielseitigkeit kommt auch daher, dass man als Führungskraft naturgemäß nicht mit Standardaufgaben konfrontiert wird, sondern immer dann gefragt ist, wenn es irgendwo klemmt und Einzelentscheidungen erforderlich sind – und das in zwei völlig unterschiedlichen Bereichen, denn zum Verband zählen ja sowohl das Geriatriezentrum in Walldürn als auch das Krankenhaus Hardheim. Ich schätze ganz besonders eine tolle Teamarbeit innerhalb der Verwaltung des Verbandes, bei der alle am gleichen Strang ziehen und wir einfach auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich habe den Wechsel zu keinem Zeitpunkt bereut, auch dann nicht, wenn es mal besonders stressig war.

Was schätzen Sie selbst am Hardheimer Krankenhaus?

Das sind auf jeden Fall die kurzen Wege und direkten und unkomplizierten Abstimmungsmöglichkeiten der verschiedenen Bereiche hier. Das ganze System des Krankenhauses funktioniert ja nur dann, wenn jeder in seiner Funktion dazu beiträgt, dass die verschiedenen Bereiche wie Zahnrädchen ineinandergreifen und möglichst wenig Sand Reibung erzeugt. Förderlich ist dabei, dass man sich persönlich kennt. Vielfach ist auch eine hohe Identifikation mit dem Krankenhausverband spürbar. Hinzu kommt natürlich auch die breite Unterstützung durch den Förderverein. Neben der rein finanziellen Unterstützung empfinde ich es als wertvoll, dass wir uns untereinander auch inhaltlich austauschen und informieren, wo aus Sicht der Bevölkerung der Schuh drückt – denn das eigentliche Ziel unserer Arbeit ist es ja, den Bürger bzw. Patienten bestmöglich zu behandeln.

Sie haben das Krankenhaus fast nur unter Coronabedingungen erlebt. Wie sind Sie mit dieser besonderen Herausforderung in den ersten Monaten umgegangen?

Gerade zu Beginn war durch die Corona-Pandemie weniger Sachverstand als ein gutes Organisationstalent gefragt. Viele Fragestellungen und Aufgaben waren ja für alle neu. Da kamen mir Erfahrungen und gute Kontakte aus meinen früheren Tätigkeiten vielleicht zugute. Ich denke da besonders an Materialbeschaffungen über regionale Firmen oder die Organisation und Aufgabenteilung in einer Art Krisenstab, die Beschaffung von Containerlösungen für Corona-Abstriche oder auch die Kontakte zur Bundeswehr. Ich habe schon immer besondere Herausforderungen geschätzt, in denen Improvisationen und kreative Lösungen gefragt sind. Der Leitsatz "Auf den leichten Weg schickt man nur die Schwachen" trägt mich dabei auch durch schwierige Situationen.

Wie war die Belastung in den ersten Monaten?

Zu Beginn der Pandemie wurde aus einer eigentlichen 5-Tage-Woche bei mir selbst, aber auch bei vielen Kollegen regelmäßig eine 7-Tage-Woche. Es verging kein Tag ohne neue Herausforderung, sei es durch die vielen Vorschriften oder Anordnungen, die teilweise Freitagnachts kamen und bis montags umgesetzt sein sollten. Oder zum Beispiel auch die Situation mit dem Ausbruchsgeschehen zur Weihnachtszeit 2020 im Geriatriezentrum. Das war glaube ich das erste Mal, dass ich Heiligabend nicht wie gewohnt mit der Familie, sondern am Telefon im Büro verbracht habe, um verschiedene Dinge zu organisieren, wie z. B. die Unterstützung durch Bundeswehrsoldaten.

Hat Corona Ihre Arbeit extrem erschwert?

Corona hat meine Arbeit auf jeden Fall sehr stark geprägt und viele Planungen mussten über Bord geworfen werden. So hatte ich mir am Anfang vorgenommen, in jeden Bereich hineinzuschnuppern, um zu sehen, wie dort die täglichen Abläufe sind und um mit allen Mitarbeitern direkt ins Gespräch kommen zu können. Es ärgert mich nach wie vor sehr, dass das coronabedingt nicht möglich war. In manchen Bereichen hat es geklappt, in vielen leider bis heute nicht. Aber ich denke, wenn es Einschränkungen für das Personal und beispielsweise auch für Besucher gibt, dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen und für sich keine Ausnahme suchen. Unglücklich ist aus meiner Sicht auch, dass wir seit Beginn der Pandemie keine Personalversammlung mehr abhalten konnten, da wir die Gefahr einer Großgruppenveranstaltung nicht auf uns nehmen wollten. So ist der Austausch zu wichtigen Weichenstellungen und Zukunftsthemen auf Kleingruppenveranstaltungen oder schriftliche Informationen reduziert. Auch das bedauere ich sehr. Auf der anderen Seite hatten die Auswirkungen von Corona auch etwas Positives, denn in jeder Extremsituation erkennt man viel schneller, was gut und was anders oder besser laufen sollte, als das im normalen Routinealltag erst mit der Zeit sichtbar würde. Bei manchen Themen ins kalte Wasser geworfen zu werden trägt sicherlich auch dazu bei, dass man sich viel schneller mit etwas beschäftigen muss und auch schnelle Entscheidungen gefordert sind. Das kam mir insgesamt eher entgegen, denn ich bin schon immer für schnelle Entscheidungsprozesse und weniger ein Freund von langwierigen Diskussionen. Gerade was Problemstellungen anbelangt, mag ich weniger das Beleuchten eines Problems von allen Seiten als vielmehr die Suche nach Lösungen – und diese waren vielfach und meist schnell gefragt.

Wie ist es heute mit der Belastung?

Im letzten Jahr haben sich die Abläufe mehr und mehr eingespielt. Das hängt aus meiner Sicht auch mit veränderten Strukturen hier in der Verwaltung zusammen. So haben wir im letzten Jahr Zuständigkeiten genauer definiert und Ablaufprozesse an veränderte Anforderungen angepasst. Dies hängt auch mit einer zunehmenden Digitalisierung zusammen. Für 2022 haben wir uns im Bereich der Personalentwicklung ein größeres Projekt vorgenommen: ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, um das tägliche Miteinander in allen Bereichen zu erleichtern und mögliche Defizite strukturiert hinterfragen zu können.

Wenn Sie zurückblicken: Welche Ziele, die Sie sich zu Beginn gesteckt haben, konnten Sie bereits umsetzen?

Ich bin ein Freund von Teamarbeit, weil ich glaube, dass ein Einzelner alleine nichts bewirken kann. Da bin ich froh, dass wir Strukturen geschaffen haben, die verschiedene Formen von Teamarbeit und Teamentwicklungsprozessen erleichtern. Ein wichtiges Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit stetig zu erhöhen, hier haben wir erste Punkte umgesetzt, aber dies wird ein Dauerthema bleiben. Der Schwerpunkt 2022 liegt wie schon gesagt zunächst bei den Führungskräften, die dabei eine Schlüsselrolle einnehmen: Wir wollen ein Führungsleitbild entwickeln und Messinstrumente einführen, mit denen man überprüfen kann, ob das was wir uns theoretisch vornehmen im Arbeitsalltag auch funktioniert. Als positiv sehe ich auch, dass es uns durch eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda und einem guten Marketing trotz des allgemeinen Pflegenotstandes immer wieder gelingt, neue Mitarbeiter einstellen zu können. Und das freut mich auch in der Ärzteschaft: äußerst positiv für das ganze Haus war es, dass wir mit Dr. Gero Schermutzki zum 1. Januar 2021 einen neuen Anästhesisten gewinnen konnten. Bei der Arztsuche für die Chirurgisch-Orthopädische Praxis in Hardheim hatten wir leider noch keinen Erfolg, aber wir investieren weiterhin viel Energie in die Suche nach einem weiteren Arzt.

Wie sieht es mit der ambulanten Notfallversorgung aus?

Ich finde es sehr bedauerlich, dass über die Praxen hier am Krankenhaus die ambulante Notfallversorgung nicht in dem Rahmen sichergestellt werden kann, wie wir es uns alle wünschen würden. Aber dafür sind die Rahmenbedingungen momentan einfach nicht gegeben. Allerdings bin ich guter Dinge, dass wir da in den nächsten Wochen eine gute Lösung präsentieren können. Denn für die Bevölkerung ist es wichtig, dass man weiß, man kann rund um die Uhr ans Krankenhaus kommen und erhält eine fachkundige Erstversorgung.

Und wie sieht es mit Bauprojekten aus?

Es gibt gerade einen großen Erweiterungsbau in Walldürn, der nicht ganz ohne Probleme, aber gut vorangeht. Und wir wollen in Walldürn noch zwei weitere Baustellen aufmachen. Zum einen soll in Kürze die Chirurgisch-Orthopädische Praxis in Walldürn umgebaut und für eine Mehrfachnutzung ausgestaltet werden. Als Vorbild dient dazu der erfolgreiche Umbau der gynäkologischen Praxis in Hardheim, der in Rekordzeit verwirklicht werden konnte. Zum anderen wollen wir das Dachgeschoss dort im Sinne von betreutem Wohnen ausbauen. Auch das wäre eine gute Bereicherung für das Geriatriezentrum. Und für Hardheim haben wir Pläne entwickelt, dass wir sowohl die Verwaltung als auch die Rettungswache anders aufstellen wollen. Das Wohnheim, das ja etwas brachliegt, soll dafür eine neue Nutzung bekommen und auch hier im Eingangsbereich Krankenhaus sollen dadurch Möglichkeiten geschaffen werden, das Haus weiterentwickeln zu können. Und dann steht noch das Thema Nasszellen für alle Patientenzimmer auf der Umbauliste ganz oben. Es hat sich gerade unter Coronabedingungen gezeigt, wie wichtig es ist, die Patientenzimmer für Isolationsmaßnahmen vernünftig auszustatten.

Kleine Krankenhäuser haben es immer schwerer, sie sind von der Politik eigentlich nicht mehr gewünscht, zumindest nicht von der Bundespolitik. Was sind die künftigen Herausforderungen für das Hardheimer Krankenhaus und welche Veränderungen streben Sie an, damit die Einrichtung noch lange konkurrenzfähig ist?

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Krankenhaus Hardheim auch in den nächsten 20, 30 Jahren Bestand haben wird, wenn auch in einer sicherlich veränderten Form. Wir sehen uns eigentlich gar nicht als Konkurrenz zu anderen Häusern, insofern passt der Begriff "konkurrenzfähig" für mich auch nicht ganz, zumal wir mit benachbarten Kliniken auch vielfache Kooperationen pflegen. Wir wollen vielmehr eine Nische füllen, mit der wir das Gesundheitssystem hier im ländlichen Raum gut ergänzen können. Ganz bedeutend ist für mich, dass man immer bedenken muss, dass es in Hardheim ohne das Krankenhaus nicht so viele Ärzte gäbe. Wir haben hier Gynäkologen, Chirurgen, Orthopäden und Internisten, während andere Kommunen Schwierigkeiten bekommen, überhaupt noch einen Hausarzt vor Ort zu haben. Für mich ist es wichtig, dieses Arztspektrum zu erhalten und nach Möglichkeit noch auszubauen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir nach Möglichkeit noch weitere Fachärzte gewinnen können. Mit unserem OP-Bereich sind wir sehr gut, hochmodern aufgestellt. Die Nutzung könnten wir noch stärker ausbauen, um für weitere Ärzte der Region als OP-Zentrum dienen zu können. Dazu steigen wir dieses Jahr mit externer Unterstützung in einen Prozess ein, um das Haus zukunftsfähig aufzustellen. Der falsche Ansatz wäre, wenn wir uns nur zu einer Spezialklinik für bestimmte Bereiche entwickeln würden. Wir wollen weiterhin möglichst breit aufgestellt sein, aber auch mit dem klaren Blick: Wir können nicht alles machen.